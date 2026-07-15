Najnoviji klimatski izvještaj ističe kontinuirano zagrijavanje širom Velike Britanije, s ekstremnim temperaturama koje pokazuju neke od najznačajnijih promjena

Izvještaj: Klimatski ekstremi u Velikoj Britaniji postaju nova normalnost Najnoviji klimatski izvještaj ističe kontinuirano zagrijavanje širom Velike Britanije, s ekstremnim temperaturama koje pokazuju neke od najznačajnijih promjena

Klimatski ekstremi koji su se nekada smatrali neobičnim sve više postaju dio svakodnevnog života u Velikoj Britaniji jer rastuće temperature preoblikuju klimu u zemlji, navodi se u najnovijem izvještaju o klimi u Velikoj Britaniji, javlja Anadolu.

Izvještaj, koji pokriva 2025. godinu i stavlja nedavne promjene u historijski kontekst, naglašava kontinuirano zagrijavanje širom Velike Britanije, s ekstremnim temperaturama koje pokazuju neke od najznačajnijih promjena.

"2025. je bila najtoplija godina u Velikoj Britaniji do sada, šesti put da je ovaj rekord oboren u 21. vijeku do sada", rekao je Mike Kendon, naučnik za klimatske informacije Met Officea i glavni autor izvještaja.

On je dodao da su posljednje četiri godine bile među pet najtoplijih godina ikada zabilježenih u Velikoj Britaniji, s temperaturama koje su rasle za oko 0,25 stepeni Celzijusa po deceniji od 1980-ih.

Posljednji desetogodišnji period, od 2016. do 2025, bio je 1,33 stepeni topliji od prosjeka 1961-1990, navodi se u izvještaju.

Kendon je rekao da se obrasci zagrijavanja mijenjaju širom zemlje, pri čemu su sjeverna i planinska područja iskusila uslove koji su ranije bili povezani s toplijim regijama u južnoj Engleskoj.

"Zamislite da se ovo zagrijavanje kreće na sjever i uzbrdo", rekao je, dodajući da područja poput Vale of York i Lancashirea sada imaju slične godišnje temperature kao u Velikom Londonu između 1961. i 1990. godine.

U izvještaju se navodi da su prosječne godišnje temperature od 11 stepeni bile gotovo nepoznate širom Velike Britanije 1980-ih, ali je do 2025. skoro jedna petina kopnene površine zemlje dostigla taj nivo.

Ekstremi temperature se takođe pojačavaju. U dijelovima jugoistočne Engleske, najtopliji dan u godini bio je topliji za 4,5 stepeni, što je tri puta više od povećanja prosečne godišnje temperature. Broj dana iznad 30 stepeni se učetvorostručio u područjima kao što je London.

"Svaka godina se dodaje u korpus dokaza koji pokazuju klimatske promjene u Velikoj Britaniji", rekao je Kendon, opisujući zemlju kao "historijsku promjenu bez presedana".

Profesorica Liz Bentley, izvršna direktorica Kraljevskog meteorološkog društva, rekla je da izvještaj pruža dokaze o klimatskim promjenama kroz vremenske opservacije.

"Klimatske promjene su opisali naučnici dugi niz godina, ali ih sada sve više osjeća stanovništvo Velike Britanije u svojim domovima i zajednicama", rekla je ona.