Izvještaj: Kineski tanker pogođen i zapaljen u napadu u Hormuškom moreuzu u ponedjeljak Incident se dogodio kod Ujedinjenih Arapskih Emirata, požar je izbio na palubi broda, prema medijskoj kući Caixin sa sjedištem u Pekingu

Kineski tanker napadnut je u Hormuškom moreuzu 4. maja, objavio je u četvrtak novinska kuća Caixin sa sjedištem u Pekingu, u prvom takvom incidentu od početka američko-izraelskog rata s Iranom, javlja Anadolu.

Brod je bio veliki naftni tanker u vlasništvu kineskog brodovlasnika, navodi se u izvještaju.

Navodno se incident dogodio kod luke Al Jeer u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i uzrokovao je požar na palubi broda.

Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian rekao je novinarima u srijedu da će Peking nastaviti raditi na deeskalaciji situacije u Hormuškom moreuzu i "ulagati maksimalne napore da zaštiti sigurnost kineskih brodova i posade".

"Nadamo se da će relevantne strane djelovati razborito, izbjeći daljnju eskalaciju, riješiti sporove dijalogom i uskoro vratiti mir i spokoj u moreuzu", rekao je.

Dana 28. februara, SAD i Izrael su počeli rat protiv Irana, što je izazvalo odmazdu Teherana širom Bliskog istoka, pogađajući američke objekte i baze.

Hormuški moreuz, jedna od najvažnijih pomorskih prometnih tačaka na svijetu, doživio je nagli pad komercijalnog prometa zbog rata, pri čemu su mnogi operateri preusmjeravali brodove ili izbjegavali Zaljev iz sigurnosnih razloga.