Netanyahu se osvrnuo na "raspored vezan za sigurnost" kako bi opravdao skraćenje trajanja saslušanja

Izvještaj: Izraelski sud odbio Netanyahuov zahtjev za odgađanje današnjeg suđenja za korupciju do podneva Netanyahu se osvrnuo na "raspored vezan za sigurnost" kako bi opravdao skraćenje trajanja saslušanja

Izraelski sud je u srijedu odbacio zahtjev premijera Benjamina Netanyahua za skraćenje trajanja njegovog pojavljivanja pred sudom u tekućem suđenju za korupciju, prema lokalnim medijima.

Izraelski Kanal 12 izvijestio je da je Netanyahu preko noći zatražio od Okružnog suda u Jerusalemu da ograniči njegovo pojavljivanje u srijedu na tri sata, ali je sud odbio zahtjev.

U izvještaju se dodaje da se Netanyahu osvrnuo na "raspored vezan za sigurnost" kako bi opravdao skraćenje trajanja saslušanja.

Zatražio je da počne svoje svjedočenje u suđenju za slučaj 1000 u 12:30 umjesto u 9:30, prema novinama Yedioth Ahronoth.

U utorak se Netanyahu po 81. put pojavio pred Okružnim sudom u Tel Avivu, što je njegovo prvo pojavljivanje od izbijanja rata protiv Irana 28. februara.

Netanyahu se suočava s optužbama za korupciju, mito i kršenje povjerenja u tri slučaja poznata kao slučajevi 1000, 2000 i 4000, za koje su optužnice podignute u novembru 2019. godine.

Slučaj 1000 uključuje tvrdnje da su Netanyahu i članovi njegove porodice primali skupe poklone od bogatih biznismena u zamjenu za usluge.

U slučaju 2000, optužen je za pregovore s Arnonom Mozesom, izdavačem novina Yedioth Ahronoth, o pozitivnom izvještavanju u medijima.

Njegovo suđenje u ovim slučajevima počelo je 2020. godine i još uvijek je u toku.

Osim optužbi za korupciju, Netanyahua od 2024. godine traži i Međunarodni krivični sud za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi. Izrael je ubio više od 72.000 ljudi u enklavi tokom dvogodišnjeg perioda, počevši od oktobra 2023. Primirje je dogovoreno u oktobru 2025, ali kršenja su se nastavila.