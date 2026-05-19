Izvještaj: Izraelska vojska bilježi nagli porast pritužbi na seksualne napade u 2025. godini Podaci pokazuju da je u 2025. godini podneseno 2.420 pritužbi na seksualne napade, što je za oko 350 slučajeva više nego prethodne godine

Izraelska vojska je tokom 2025. godine primila 2.420 pritužbi vezanih za seksualne napade i uznemiravanje unutar svojih redova, što predstavlja značajan porast u odnosu na prethodnu godinu, prema podacima predstavljenim Knessetu u utorak, javlja Anadolu.

Izraelski Kanal 12 objavio je da su brojke predstavljene tokom sastanka Odbora za vanjske poslove i odbranu Knesseta, na kojem se raspravljalo o postupanju vojske u slučajevima seksualnog uznemiravanja.

Prema podacima, vojna jedinica Yahalom primila je 2.420 prijava seksualnih napada unutar vojske tokom 2025. godine.

Više od 700 pritužbi završilo je samo onim što je opisano kao "sastanci komande", dok su protiv osumnjičenih podignute 42 optužnice, a 21 je podvrgnuto samo disciplinskim mjerama, prema podacima.

Vojska je zabranila 60 civilnih izvođača radova ulazak u vojne baze, objavio je Kanal 12.

U izvještaju je navedeno da je izraelska vojska "priznala porast broja podnesenih pritužbi" zbog seksualnog nedoličnog ponašanja.

"Podaci koje sam dobila su izuzetno zabrinjavajući, posebno s obzirom na značajan porast pritužbi vezanih za seksualno uznemiravanje", rekla je članica Knesseta Merav Ben-Ari iz opozicione stranke Yesh Atid, koja je pokrenula parlamentarnu diskusiju.

"Izraelska vojska mora koristiti sva dostupna sredstva da smanji ovaj fenomen, spriječi ga koliko je to moguće i podrži žrtve tokom njihove vojne službe", dodala je.

Prema podacima, broj podnesenih pritužbi tokom 2025. godine povećao se za oko 350 u poređenju sa 2024. godinom.

U izvještaju se navodi da je samo deset posto slučajeva obrađeno kroz krivične postupke koje su vodili Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija.

Ukupno 234 pritužbe proslijeđene su Ministarstvu unutrašnjih poslova i policiji, što je rezultiralo sa 42 optužnice protiv osumnjičenih, dok je 48 podnosilaca pritužbi kasnije povuklo svoje pritužbe, prema Kanalu 12.

Kanal je dodao da je 59 posto slučajeva obrađeno administrativnim kanalima, uključujući disciplinske postupke, opomene i odbacivanja.

Navodi se da je pet posto slučajeva upućeno neodređenom "vanjskom tijelu".

Drugih 22 posto incidenata klasifikovano je kao neriješeno, dok četiri posto nije obrađeno zbog neodređenih vanjskih okolnosti.

Što se tiče istraga, Kanal 12 je objavio: "Dvadeset posto incidenata završeno je disciplinskim mjerama, 42 posto je riješeno upozorenjima ili administrativnim opomenama, 23 je rezultiralo otkazom s položaja, a 13 posto je dovelo do proceduralnih reformi. U dva posto incidenata, istrage su zaključile da nije bilo seksualnog uznemiravanja".

Uprkos povećanju pritužbi tokom 2025. godine, izraelska vojska je izrazila ponos na mjere provedene tokom protekle godine, predstavljajući tehnološke alate, poboljšanja sistema izvještavanja i pritužbi, te lakši pristup tim mehanizmima, prema kanalu.

Prema vojnim podacima koje je citirala web stranica Knesseta, izvještaji o seksualnim napadima unutar izraelske vojske stalno su rasli tokom godina, sa 668 pritužbi u 2014. na 2.092 pritužbe u 2024. godini.

Način na koji Izrael rješava pritužbe na seksualno uznemiravanje i napade unutar vojske izazvao je kritike unutar zemlje, posebno zbog relativno malog broja optužnica u poređenju s ukupnim brojem podnesenih pritužbi.