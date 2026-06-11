Novinska agencija Fars tvrdi da je potez povezan s navodnom vojnom upotrebom Starlinka i drugih projekata povezanih s Muskom od strane američkih i izraelskih snaga

Izvještaj: Iran razmatra stavljanje imovine povezane s Elonom Muskom na svoju listu vojnih ciljeva Novinska agencija Fars tvrdi da je potez povezan s navodnom vojnom upotrebom Starlinka i drugih projekata povezanih s Muskom od strane američkih i izraelskih snaga

Imovina i infrastruktura povezana s kompanijama u vlasništvu Elona Muska u Zaljevu i Izraelu preispituju se radi uvrštavanja na iransku listu vojnih ciljeva, objavili su iranski mediji u četvrtak, javlja Anadolu.

Novinska agencija Fars objavila je da se potez razmatra nakon onoga što je opisala kao dokaz da su američke i izraelske snage koristile infrastrukturu kojom upravljaju kompanije povezane s Muskom, uključujući satelitsku mrežu Starlink i društvenu mrežu kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, u napadima na Iran.

Fars je navela da su prethodni izvještaji otkrili vojnu saradnju koja uključuje projekte povezane s Muskom, uključujući Starshield i lansiranje vojnih satelita koji se koriste za posmatranje Zemlje, šifriranu komunikaciju i siguran prijenos podataka.

Agencija je objavila da su infrastruktura povezana sa Starlinkom u Izraelu, Kataru, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Omanu, kao i objekti i investicije povezani sa SpaceX-om, među imovinom koja se preispituje.

Neimenovani izvor, kojeg je Fars citirala, tvrdio je da je američka vojska, uz podršku kompanija povezanih s Muskom, bila uključena u akcije, uključujući napade na vodnu infrastrukturu u južnom Iranu.

Izvor je rekao da Iran "zadržava pravo da cilja objekte povezane s holding kompanijama pod Muskovom upravom širom regije i u Izraelu".

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u srijedu da će Washington večeras udariti Iran "vrlo snažno" i tvrdio da će SAD na kraju preuzeti kontrolu nad otokom Kharg i drugom iranskom naftnom infrastrukturom.

U objavi na Truth Social, Trump je rekao da su iranski vojni kapaciteti uglavnom uništeni i upozorio da su dodatni američki napadi neizbježni.

Također je rekao da će Sjedinjene Američke Države preuzeti kontrolu nad iranskim tržištima nafte i plina zauzimanjem ključne energetske infrastrukture, uključujući otok Kharg, glavni iranski terminal za izvoz nafte.

Razmjena napada između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ušla je u drugi dan zaredom u četvrtak nakon što je Washington pokrenuo napade na više ciljeva u Iranu i upozorio na daljnje vojne akcije ukoliko Teheran ne prihvati mirovni sporazum.

Razgovori nakon prekida vatre 8. aprila, uz posredovanje Pakistana, fokusirali su se na trajno okončanje sukoba koji je počeo 28. februara, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za pomorski saobraćaj i postizanje konsenzusa o iranskom nuklearnom programu.

Iranski mediji su ranije izvještavali o eksplozijama, aktivnostima protivzračne odbrane i zračnim napadima u dijelovima južnog Irana, uključujući Bandar Abbas, Minab, Jask, Qeshm i Sirik.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su američke snage pokrenule dodatne napade "samoodbrane" na više ciljeva u Iranu.

Sa svoje strane, Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pogođeno 18 glavnih američkih vojnih ciljeva u zračnim bazama Ali Al Salem i Ahmad Al Jaber u Kuvajtu, zračnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu i bazi u Jordanu u kojoj se nalaze američki borbeni avioni.

Najnovija eskalacija pojačala je regionalne tenzije nakon američkih napada na južni Iran i naknadne objave Teherana da zatvara Hormuški moreuz za pomorski saobraćaj.