IRGC tvrdi da je lansirao balističke rakete na američke vojne instalacije u regiji, objavio je Tasnim News

Izvještaj: Iran napao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu nakon napada dronovima na iransku teritoriju IRGC tvrdi da je lansirao balističke rakete na američke vojne instalacije u regiji, objavio je Tasnim News

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je da je napao "neprijateljske baze" u Kuvajtu i Bahreinu nakon što su američki dronovi napali lokacije na iranskoj teritoriji, objavio je Tasnim News u subotu, javlja Anadolu.

Zračne snage IRGC-a ciljale su balističkim raketama zračnu bazu "Ali al-Salem" u Kuvajtu i ključne objekte Pete flote američke mornarice u Bahreinu, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji.

Napadi su uslijedili kao odgovor na američke napade dronovima na telekomunikacijski toranj na otoku Qeshm i toranj u Siriku, saopćila je IRGC.

Upozorila je da će daljnja agresija izazvati odgovor koji prelazi ograničene napade, uključujući potpuno zatvaranje Hormuškog moreuza za isporuke nafte i plina, što će uzdrmati globalna tržišta energije i povećati strah od dugotrajne ekonomske štete.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli zračne napade na Iran, što je izazvalo niz odmazde koja je proširila nestabilnost u cijeloj regiji.

Iran je, kao odmazdu, potom pokrenuo napade na Izrael i ciljao zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze, a istovremeno je poremetio i plovidbu kroz Hormuški moreuz, ključnu rutu za globalne opskrbe energijom.

Primirje je kasnije stupilo na snagu, iako su diplomatski napori za osiguranje šireg sporazuma nastavljeni.