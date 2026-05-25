Izvještaj: Glavni saveznici NATO-a blokirali plan za povećanje vojne pomoći Ukrajini Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte odustaje od prijedloga kojim se od saveznika zahtijeva da godišnje izdvajaju 0,25 posto BDP-a za vojnu podršku Ukrajini

Nekoliko glavnih saveznika NATO-a, uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Italiju, Španiju i Kanadu, blokiralo je prijedlog o izdvajanju 0,25 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) godišnje za vojnu pomoć Ukrajini, prema izvještaju britanskih novina "The Telegraph", prenosi Anadolu.

U izvještaju se navodi da se generalni sekretar NATO-a Mark Rutte nadao da će osigurati dogovor o prijedlogu prije predstojećeg samita saveza u turskoj Ankari, ali je ove sedmice priznao da plan nema dovoljnu podršku za napredak.

"Ne mislim da će ovo biti predloženo", rekao je Rutte novinarima, prema izvještaju.

"Telegraph" je objavio da je cilj prijedloga bio osigurati da članice NATO-a pruže minimalni nivo vojne podrške Kijevu dok ruski rat u Ukrajini traje već četvrtu godinu.

Prema izvještaju, najmanje sedam država članica NATO-a podržalo je inicijativu, posebno zemlje koje već troše više od 0,25 posto BDP-a na vojnu pomoć Ukrajini.

Neimenovani izvor iz saveza kojeg citiraju novine rekao je da Velika Britanija, Francuska, Španija, Italija i Kanada "nisu bile baš oduševljene idejom".

U izvještaju se navodi da odluke NATO-a zahtijevaju jednoglasno odobrenje svih država članica, što efektivno omogućava zemljama koje se protive prijedlogu da blokiraju njegovo usvajanje.

Protivljenje dolazi uprkos tome što je Velika Britanija među najvećim vojnim donatorima Ukrajine. Velika Britanija je obećala najmanje 3 milijarde funti (oko četiri milijarde dolara ili 3,44 milijarde eura) godišnje vojne pomoći u doglednoj budućnosti, iako je to i dalje ispod predloženog praga od 0,25 posto BDP-a.

"Telegraph" je naveo da su se kritike sve više fokusirale na neke veće ekonomije NATO-a, uključujući Francusku, Italiju i Španiju, zbog tvrdnji da ne doprinose dovoljno u poređenju s manjim saveznicima poput Poljske, Holandije i nordijskih i baltičkih zemalja.

Podaci koje je citirao Institut Kiel pokazali su da zemlje, uključujući Poljsku i nekoliko nordijskih i baltičkih država, već izdvajaju vojnu pomoć Ukrajini na ili iznad predloženog referentnog nivoa.

Rutte je ranije tvrdio da podrška Ukrajini "nije ravnomjerno raspoređena unutar NATO-a", pri čemu neki saveznici "ne troše dovoljno" na pomoć Kijevu.

Izvještaj dolazi usred širih debata unutar NATO-a o podjeli tereta i budućoj podršci Ukrajini, posebno nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaustavio velike nove donacije američke pomoći i prisilio evropske saveznike da preuzmu veći dio finansijske odgovornosti.

Glasnogovornik britanskog Ministarstva vanjskih poslova, Commonwealtha i razvoja rekao je za "The Telegraph" da Britanija "nastavlja sarađivati ​​sa saveznicima NATO-a na svim prijedlozima kako bi se osiguralo da savez može najbolje podržati Ukrajinu".