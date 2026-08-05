Tel Aviv insistira da sva roba koja ulazi u Gazu prolazi kroz granični prelaz Kerem Shalom, javio je izraelski emiter

Izvještaj: Egipat vrši pritisak na Izrael da ponovo otvori granični prelaz Rafah za robu Tel Aviv insistira da sva roba koja ulazi u Gazu prolazi kroz granični prelaz Kerem Shalom, javio je izraelski emiter

Egipat vrši pritisak za ponovno otvaranje graničnog prelaza Rafah prema Gazi kako bi se omogućio ulazak robe u enklavu, javila je u srijedu Izraelska radiodifuzna uprava.

"Nasuprot tome, Izrael insistira da se ulazak robe ograniči isključivo na granični prelaz Kerem Shalom, koji je pod njegovom kontrolom", navodi emiter.

Izraelski sigurnosni i politički vrh obavijestili su Sjedinjene Američke Države i Nikolaya Mladenova, visokog predstavnika Mirovnog vijeća, o jedinstvenom stavu da se "ne dozvoli ulazak robe u Pojas Gaze osim preko graničnog prelaza Kerem Shalom", prenosi emiter pozivajući se na neimenovani izraelski izvor.

Izrael je 2. februara ponovo otvorio palestinsku stranu graničnog prelaza Rafah, koji drži pod okupacijom od maja 2024. godine, ali u ograničenom obimu i uz stroga ograničenja.

Nakon zatvaranja koje je trajalo gotovo 20 dana poslije početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara, Izrael je 19. marta ponovo otvorio prelaz prema ranijem režimu rada, uz stroga ograničenja.

Prelaz trenutno radi u ograničenom obimu i isključivo za pješake. Desetinama pacijenata, ranjenih Palestinaca i drugim humanitarnim slučajevima povremeno je dopušten izlazak uz strogi izraelski nadzor i ograničenja.

Hiljade Palestinaca u Gazi i dalje čekaju odobrenje za putovanje radi liječenja.

Egipat do 11.30 sati po lokalnom vremenu nije zvanično komentirao izvještaj izraelskog emitera.

Prije izraelskog genocida u Gazi, stotine Palestinaca svakodnevno su preko Rafaha putovale u Egipat, dok su se stotine drugih vraćale u enklavu. Graničnim prelazom upravljali su Ministarstvo unutrašnjih poslova Gaze i egipatske vlasti, bez izraelskog uplitanja.

Od početka izraelskog genocida u Gazi 8. oktobra 2023. godine ubijeno je oko 73.000 Palestinaca, više od 173.000 je ranjeno, dok je gotovo 90 posto civilne infrastrukture u enklavi uništeno.