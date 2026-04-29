Izvještaj: Broj samoubistava među vojnicima raste usred smanjene podrške mentalnom zdravlju u izraelskoj vojsci Broj samoubistava popeo se na 21 u 2024. i 22 u 2025. godini, što je najveći broj u 15 godina, prema izvještaju lokalnih medija

Broj samoubistava među vojnicima raste u Izraelu usred smanjenja podrške mentalnom zdravlju vojnika, prema izvještaju izraelskog dnevnika Haaretz u srijedu.

Najmanje 10 aktivnih izraelskih vojnika umrlo je samoubistvom od početka 2026. godine, uključujući šest slučajeva zabilježenih samo u aprilu, navodi se u izvještaju.

Dodaje se da su tri rezervista koji su služili tokom rata također izvršila samoubistvo ovog mjeseca nakon što su završili službu, zajedno s dva policajca, uključujući regrutiranog graničnog policajca.

Podaci "ukazuju na kontinuirani porast samoubistava unutar odbrambenog establišmenta", trend koji je započeo nakon izbijanja rata u Gazi u oktobru 2023. godine, napominje se.

Visoki zvaničnik u Direktoratu za ljudstvo izraelske vojske priznao je poteškoće u rješavanju ovog problema, rekavši: „Na početku rata, mislili smo da imamo situaciju pod kontrolom... a ona nam se obrušila u lice.“

Vojni izvori naveli su dugotrajne borbe i kumulativni psihološki teret na relativno mali broj pripadnika vojske kao ključne faktore koji stoje iza porasta.

Neki zvaničnici su također povezali porast u aprilu sa događajima „Dana sjećanja“ i pojačanim fokusom na gubitak voljenih, iako su stručnjaci za mentalno zdravlje doveli u pitanje to objašnjenje, napominjući da slični obrasci nisu uočeni prethodnih godina.

Aktivisti koji rade sa vojnicima koji pate od psiholoških povreda povezanih sa vojskom rekli su za Haaretz da je obim podrške mentalnom zdravlju opao, „uprkos javnim tvrdnjama vojske o suprotnom“.

Istakli su otkazivanje dana psihološkog debrifinga za rezerviste ranije ove godine prije povratka u civilni život, mjera koja je kasnije samo djelimično vraćena.

„Jednostavno je neodgovorno slati nas kući ovako“, rekao je jedan vojnik, kritikujući nedostatak adekvatne podrške nakon raspoređivanja.

Rezervni oficiri za mentalno zdravlje također su upozorili da čak i kada se takvi sastanci održavaju, oni su često kratki i nedovoljni, a jedan oficir ih je opisao kao "pomalo kao stavljanje flastera na krvareću glavnu arteriju".

Izvještaj je dalje istakao smanjenje prisustva oficira za mentalno zdravlje u operativnim područjima, a neki vojnici su rekli da nisu sreli nijednog stručnjaka čak ni nakon što su bili uključeni u borbene incidente u južnom Libanu.

U nekoliko slučajeva, komandanti su vršili pritisak na vojnike koji pate od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) da se vrate na dužnost, pa čak i spriječili da prime tretman mentalnog zdravlja, dijelom zbog nedostatka ljudstva u borbenim jedinicama, a u nekim slučajevima i zbog zastarjelih stavova prema psihološkoj njezi.

Bivši šef kliničke grane mentalnog zdravlja u vojsci upozorio je da su "barem neki od njih mogli biti spašeni da su komandanti obratili pažnju na znakove upozorenja", dodajući: "Ovo više nije samo upozorenje. To je pravi alarm."

Podaci koje je naveo Haaretz pokazuju značajan porast u poređenju s prijeratnim godinama, kada je godišnji prosjek iznosio oko 12 samoubistava. Broj se povećao na sedam između oktobra i kraja 2023. godine, zatim se popeo na 21 u 2024. i 22 u 2025. godini, što je najveći broj u posljednjih 15 godina.

Brojke ne uključuju vojnike koji su umrli samoubistvom nakon završetka službe, što sugerira da bi ukupan broj mogao biti veći. Vojska je tek nedavno počela priznavati takve slučajeve nakon medijskih izvještaja i pritiska javnosti.

Među navedenim slučajevima bili su vojnici izloženi intenzivnim borbenim uslovima, uključujući rezerviste koji su duži period služili u Gazi i kojima je kasnije dijagnosticiran PTSP, kao i operatere dronova i obavještajno osoblje koji su se navodno borili s psihološkim teretom svojih uloga.

Kao odgovor, izraelska vojska je saopštila da mentalno zdravlje smatra "sastavnim dijelom svoje odgovornosti", napominjući da je od početka rata proširila svoj sistem mentalnog zdravlja, regrutovala stotine profesionalaca i rasporedila ih po operativnim sektorima.

Dodala je da se emocionalna podrška i procesi debrifinga pružaju "desetinama hiljada" pripadnika vojske i da se svaki slučaj samoubistva temeljito ispituje kako bi se izvukle pouke za budućnost.