Izvještaj: Aktivirana protivzračna odbrana protiv dronova u blizini iranskog ostrva Qeshm Eksplozije su rezultat aktiviranja sistema protivzračne odbrane protiv dronova i izviđačkih bespilotnih letjelica, objavili su iranski mediji

Iranski mediji su u srijedu ujutro objavili da su sistemi protivzračne odbrane aktivirani protiv dronova u blizini ostrva Qeshm, koje se nalazi u blizini spornog Hormuškog moreuza, javlja Anadolu.

Zvaničnici u južnoj provinciji Hormozgan rekli su da su se zvukovi eksplozija čuli tokom noći oko ostrva, objavio je iranski državni emiter IRIB.

U saopćenju se navodi da su eksplozije rezultat aktiviranja sistema protivzračne odbrane protiv malih dronova i izviđačkih bespilotnih letjelica.

Vlasti su dodale da nije prijavljena šteta na ostrvu.

Na društvenim mrežama su tokom noći kružile tvrdnje o nekoliko eksplozija koje su se čule na ostrvu prije bilo kakve zvanične izjave o incidentu.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj na tom strateškom plovnom putu.