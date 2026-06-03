Izraelski zvaničnik nije uspio završiti govor na konferenciji u Ženevi zbog protesta

Muhammet İkbal Arslan
03. juni 2026.•Ažuriranje: 03. juni 2026.
Izraelski zvaničnik u utorak nije uspio da završi svoje obraćanje na konferenciji Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO) u Ženevi nakon što su delegati više puta prekidali njegov govor protestima u znak podrške Palestincima.
Izraelski diplomata Waleed Gadban preuzeo je riječ tokom 114. Međunarodne konferencije rada u vezi s glasanjem u Generalnoj skupštini, ali je naišao na kontinuirane proteste učesnika.
Ministri iz nekoliko zemalja, kao i predstavnici sindikata, radnika i poslodavaca, lupali su po svojim stolovima dok je Gadban pokušavao da govori.
Turski ministar rada i socijalne sigurnosti Vedat Isikhan, članovi turske delegacije i sindikalni predstavnici iz Turske također su se pridružili protestu.
Neki učesnici su istakli palestinske zastave, ali ih je obezbjeđenje upozorilo i zatražilo da ih uklone.
Neki zvaničnici u sali viđeni su i kako nose šalove s natpisom „Slobodna Palestina“ (Free Palestine).
Uprkos višekratnim pozivima na red od strane Juana Castilla, predsjednika konferencije, protesti su nastavljeni i Gadban nije uspio da završi svoje obraćanje prije nego što je riječ data sljedećem govorniku.
Konferencija okuplja radnike, poslodavce i vladine predstavnike iz 187 država članica MOR-a kako bi razgovarali o pitanjima koja oblikuju svijet rada.
Turska učestvuje na sastanku koji traje do 12. juna.