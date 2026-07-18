Napad na naselje Al-Nasr izveden je uprkos prekidu vatre, a broj ubijenih u izraelskim napadima u subotu na grad Gazu porastao je na osam

Izraelski zračni napad na kuću u Gazi: Ubijeno petero Palestinaca, među njima i djevojčica Napad na naselje Al-Nasr izveden je uprkos prekidu vatre, a broj ubijenih u izraelskim napadima u subotu na grad Gazu porastao je na osam

Najmanje petero Palestinaca, uključujući djevojčicu, ubijeno je, a više osoba je ranjeno u izraelskom zračnom napadu na porodičnu kuću u naselju Al-Nasr na sjeveru grada Gaze, saopćili su palestinski medicinski i spasilački izvori, javlja Anadolu.



Ranije tokom dana u odvojenom napadu poginule su još tri osobe.



Prema službenoj palestinskoj novinskoj agenciji WAFA, izraelska vojska je iz zraka gađala kuću u naselju al-Nasr u sjevernom dijelu grada Gaze.

U izvještaju se navodi da je mnogo civila, uključujući djevojčicu, ubijeno i ranjeno kao rezultat izraelskog napada na kuću.

Prema informacijama koje je dopisnik AA u regiji dobio iz bolničkih izvora, najmanje petero civila, uključujući djevojčicu, ubijeno je, a mnogi su ranjeni u izraelskom napadu na naselje Nasr.

Direkcija civilne zaštite u Gazi izjavila je da su počeli napori za izvlačenje Palestinaca koji su ubijeni i ranjeni u kući koju je Izrael bombardovao u naselju Nasr.

U napadu dronom koji je Izrael izveo ranije jutros na skup civila u gradu Gazi, ubijeno je troje Palestinaca, a mnogi su ranjeni.

Desetine palestinskih porodica pobjegle su u subotu iz područja Dawla južno od Zeitouna nakon što je izraelska vojska izdala upozorenje na evakuaciju pozivajući lokalnog stanovnika, rekli su lokalni izvori za Anadolu.

Naredba za evakuaciju došla je uoči onoga što je vojska tvrdila da će biti "ograničena" vojna operacija.

Porodice su napustile svoje šatore i ostatke svojih domova u području koje uključuje kampove za raseljene osobe Abu Marahil i Dar al-Salam i obližnja područja zapadno od ulice Salah al-Din.

U centralnom Pojasu Gaze, izraelska vojska je proširila teritoriju pod svojom okupacijom istočno od Deir al-Balaha u subotu rano ujutro.

Lokalni izvori i svjedoci rekli su Anadolu da su izraelska vojna vozila, uz podršku buldožera, napredovala desetine metara u blizini kružnog toka Abu Miri pod jakom vatrom i artiljerijskim granatiranjem.

Snage su pomjerile betonske blokove koji označavaju takozvanu "žutu liniju" otprilike 100 metara prema zapadu prije povlačenja, rekli su svjedoci.

Do jutra, desetine porodica koje žive u tom području otkrile su da su blokovi postavljeni zapadno od njihovih domova, čime su se nekretnine efektivno našle unutar zone koju kontroliše izraelska vojska.

"Žuta linija" je sigurnosna granica koju je Izrael nametnuo unutar Gaze, a Palestincima je zabranjeno približavanje područjima u njenoj blizini. Zona obuhvata više od 70 posto palestinske enklave.

Izrael je nastavio kršiti sporazum o prekidu vatre koji je na snazi ​​od 10. oktobra 2025. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, u izraelskim napadima ubijeno je više od 1.144 Palestinaca i ranjeno 3.703 do petka.

U izraelskim napadima u Gazi od oktobra 2023. ubijeno je više od 73.000 Palestinaca i ranjeno više od 173.000.

