Incident prijavljen u blizini rijeke Litani dok se nastavljaju tenzije duž libansko-izraelske granice

Izraelski vojnik poginuo, sedam ranjeno u eksploziji na jugu Libana Incident prijavljen u blizini rijeke Litani dok se nastavljaju tenzije duž libansko-izraelske granice

Jedan izraelski vojnik je poginuo, a sedam ih je ranjeno na jugu Libana nakon što je eksplodirala eksplozivna naprava u blizini vojnog komandnog položaja, javio je rano u četvrtak izraelski javni emiter KAN.

Incident se dogodio oko 17 sati u srijedu dok su se pripadnici Brigade Givati pješice kretali u blizini isturenog komandnog mjesta zamjenika komandanta 36. divizije, navodi se u izvještaju.

Pozivajući se na izraelsku vojsku, KAN je naveo da je ono što je opisano kao "neprijateljska naprava" eksplodiralo u blizini vojnika kod rijeke Litani, pri čemu je sedam vojnika ranjeno gelerima. Povrijeđeni su helikopterom prebačeni u bolnice.

Incident se dogodio usred nastavljenih tenzija duž libansko-izraelske granice uprkos nedavnom razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem okončanja neprijateljstava nakon napada koje su protiv Irana 28. februara pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države.

Iranski zvaničnici više puta su isticali da je zaustavljanje izraelskih vojnih djelovanja na regionalnim frontovima, posebno u Libanu, jedan od ključnih ciljeva memoranduma o razumijevanju koji su u srijedu potpisali predsjednici Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Izrael i dalje okupira područja na jugu Libana, neka već decenijama, a druga od posljednjeg sukoba između dvije strane. Tokom nedavne vojne kampanje izraelske snage napredovale su više od 10 kilometara unutar libanske teritorije.