Bivši pripadnik izraelske vojske, prema navodima medija, preminuo je nakon perioda psihičke traume povezane s ratnim iskustvima i gubitkom bliskih osoba

Izraelski vojnik koji je učestvovao u genocidnim napadima u Gazi izvršio samoubistvo u SAD-u Bivši pripadnik izraelske vojske, prema navodima medija, preminuo je nakon perioda psihičke traume povezane s ratnim iskustvima i gubitkom bliskih osoba

Izraelski vojnik koji je učestvovao u genocidnim napadima koje je Izrael provodio u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine izvršio je samoubistvo u Miamiju, Florida, javlja Anadolu.

Izraelski list "Haaretz" objavio je da je Alex Miller, 23-godišnjak, duboko pogođen smrću prijatelja u junu 2025. godine, koji je poginuo u protivtenkovskoj vatri u Gazi.

U izvještaju se navodi da je Miller, koji se vratio u vojsku nakon rehabilitacije nakon povrede na okupiranoj Zapadnoj obali u oktobru 2022. godine i učestvovao u genocidnim napadima na Palestince u Pojasu Gaze, izvršio samoubistvo prošle sedmice u Miamiju.

U izvještaju se navodi da se Miller posljednjih sedmica preselio u Miami i da je duboko pogođen i traumatiziran smrću drugog prijatelja koji je učestvovao u genocidnim napadima u Khan Younisu, Pojas Gaze, u junu 2025. godine.

U izvještaju se navodi da je od početka izraelskih napada na Pojas Gaze 7. oktobra 2023. godine desetine izraelskih vojnika izvršilo samoubistvo, ali izraelska vojska te slučajeve ne vodi kao poginule u ratu jer su samoubistva počinjena nakon što su vojnici otpušteni iz službe.

