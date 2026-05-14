Izraelski univerziteti suočeni s rastućim bojkotom zbog ratova Izrael bilježi porast pritužbi univerziteta na strane akademske bojkote od 66 posto

Izraelski univerziteti suočavaju se s rastućim bojkotom zbog izraelskih ratova u Pojasu Gaze, Libanu i Iranu, što produbljuje akademsku izolaciju zemlje, izvijestili su lokalni mediji u četvrtak, prenosi Anadolu.

Izraelski dnevnik "Yedioth Ahronoth", pozivajući se na izvještaj Udruženja šefova univerziteta Izraela (VERA), naveo je da je zabilježen porast pritužbi izraelskih univerziteta na strane akademske bojkote zbog izraelskih ratova od 66 posto.

Izvještaj je upozorio na oštru eskalaciju globalnog akademskog bojkota Izraela, navodeći da je izolacija postala strateška prijetnja.

Najalarmantnija brojka, prema izvještaju, jeste povećanje od 150 posto u naporima da se Izrael isključi iz Horizon Europe, vodećeg programa Evropske unije za finansiranje istraživanja i inovacija, s budžetom koji premašuje 95 milijardi eura (111 milijardi dolara).

Izvještaj pokriva period od oktobra 2025. do aprila 2026. godine i navodi da, uprkos prekidu vatre u Gazi i pomjeranju fokusa prema Iranu, "trend bojkota ne jenjava".

U izvještaju se napominje da su, dok su 2024. i 2025. godine bojkoti ciljali pojedinačne istraživače, novi podaci pokazali da je većina incidenata bojkota posljednjih mjeseci ciljala akademske institucije i profesionalna udruženja.

"Yedioth Ahronoth" navodi da su ove brojke dio šireg trenda koji pokazuje porast pritužbi od 66 posto u odnosu na prvu godinu rata, s ukupno 1.120 zabilježenih pritužbi na bojkot tokom perioda izvještaja.

Belgija se nalazi na vrhu liste zemalja u kojima su prijavljeni akademski bojkoti izraelskih univerziteta, a slijede je Holandija, Engleska, Španija i Italija.

"Izrael bi se mogao naći izvan naučnog kluba", što bi uzrokovalo nepopravljivu štetu njegovom statusu vodeće "startup" nacije, upozorile su novine.

"Izvještaj dokazuje da akademski bojkot nije prolazna pojava, već dugoročna kampanja koja prijeti samoj srži izraelskog istraživanja", rekao je Daniel Chamovitz, predsjednik Univerziteta "Ben Gurion" i predsjedavajući VERA-e.

Izvještaj navodi da je 41 posto slučajeva bojkota uključivalo eksplicitnu suspenziju saradnje, dok je oko 30 posto uključivalo ometanje predavanja i konferencija.

Upozoreno je da grupe koje zagovaraju bojkot koriste diplomatske i sigurnosne tenzije kako bi intenzivirale akademsku izolaciju Izraela.

Dana 8. oktobra 2023. godine, Izrael je pokrenuo genocidni rat protiv Gaze koji je trajao dvije godine, ubivši više od 72.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece, i ranivši više od 172.000 drugih.

Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine, Izrael je zadržao ograničenja na ulazak humanitarne pomoći i nastavlja svakodnevne udare u kojima je ubijeno 856 Palestinaca, a ranjeno 2.463.

"Prvobitna pretpostavka da će prekid vatre u Gazi obuzdati aktivnosti bojkota nije se ostvarila", stoji u izvještaju.

"Praćenje retorike grupa za bojkot pokazuje da su se one brzo prilagodile promijenjenim okolnostima, uključujući rat s Iranom i izraelske operacije u Libanu", dodaje se.

Od 2. marta, Izrael vodi široku ofanzivu na Liban, u kojoj je ubijeno 2.896 ljudi, ranjeno 8.824 i raseljeno više od milion, prema zvaničnim podacima.

Izrael i Sjedinjene Države također su započeli rat protiv Irana 28. februara, ubivši više od 3.000 ljudi i izazvavši odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i protiv saveznika SAD-a u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.