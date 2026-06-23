Dva tenka u pratnji vojnika ušla su u područje Tel Abu Kubeitre, dok su izraelske snage tokom racija privremeno privele jednog Sirijca u selu Ain Zivan

Izraelski tenkovi ulaze u Kuneitru na jugu Sirije dok snage privode i puštaju lokalnog muškarca Dva tenka u pratnji vojnika ušla su u područje Tel Abu Kubeitre, dok su izraelske snage tokom racija privremeno privele jednog Sirijca u selu Ain Zivan

Dva izraelska tenka u pratnji vojnika napredovala su u južnu sirijsku provinciju Kuneitra, dok su izraelske snage također pritvorile, a kasnije pustile na slobodu jednog Sirijca u istom području, objavio je u utorak Alikhbariah TV, prenosi Anadolu.

Tenkovi su raspoređeni u područje Tel Abu Kubeitre u južnom selu Kuneitre, prema navodima emitera.

U odvojenom incidentu, izraelske snage su pritvorile mladića iz sela Ain Zivan tokom racija i pretresa nekoliko kuća. Muškarac, pritvoren oko ponoći, kasnije je pušten.

Izraelske snage su provodile gotovo svakodnevne upade na jugu Sirije, uključujući racije, kontrolne punktove, pretrese kuća i pritvaranja, izvijestili su sirijski mediji.

Nakon pada režima Bashara al-Assada 8. decembra 2024. godine, Izrael je proglasio sporazum o povlačenju iz 1974. godine sa Sirijom nevažećim i ušao u tampon zonu koju nadgledaju UN-ovi. Nova sirijska administracija je više puta potvrdila svoju posvećenost sporazumu.

Uprkos odsustvu direktnih prijetnji od strane novog sirijskog rukovodstva, Izrael je nastavio zračne napade i vojne ofanzive unutar Sirije, uzrokujući civilne žrtve i štetu na vojnoj infrastrukturi.