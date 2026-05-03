Izraelski sud produžio pritvor dvojici volontera flotile za Gazu Protiv aktivista nisu podignute optužnice, navodi izraelska organizacija za zagovaranje prava Palestinaca

Izraelski sud je u subotu produžio pritvor za dva dana Thiagu de Avili i Saifu Abukesheku, dvojici volontera na humanitarnoj flotili koja je bila na putu za Gazu.

Izraelski tužioci zatražili su produženje pritvora na četiri dana za aktiviste Globalne flotile Sumud zbog navoda povezanih sa sigurnošću, prema saopćenju organizacije Adalah, izraelske grupe za zagovaranje prava Palestinaca unutar Izraela.

Međutim, njihovi advokati su tvrdili da je cijeli pravni proces u osnovi manjkav i nezakonit, dodaje se u saopćenju.

Protiv nijednog od aktivista nisu podignute optužnice i oni ostaju pod istragom u fazi prije podizanja optužnice, navodi grupa.

"I gospodin De Avila i gospodin Abukeshek bit će vraćeni u pritvorski centar Shikma u Izraelu (Aškelon), gdje ostaju u izolaciji", dodaje se.

Aktivisti su stupili u štrajk glađu u znak protesta zbog, kako navode, nezakonitog pritvora i lošeg postupanja.

Globalna flotila Sumud napadnuta je u četvrtak u blizini grčkog otoka, oko 600 nautičkih milja od svog odredišta, blokadom pogođene enklave Gaze.

Prvi brodovi flotile, koji su prevozili humanitarnu pomoć, isplovili su iz Barcelone 12. aprila, dok je glavna flota krenula s italijanskog otoka Sicilije 26. aprila, s ciljem da probije dugogodišnju izraelsku blokadu Gaze.

Izrael je uveo strogu blokadu Pojasa Gaze još 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije na rubu gladi.

Izraelska vojska pokrenula je brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, usmrtivši više od 72.000 ljudi, ranivši više od 172.000 i izazvavši ogromna razaranja širom opkoljene teritorije.