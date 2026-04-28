Izraelska grupa za ljudska prava tvrdi da je dr. Hussam Abu Safiya držan u teškim uslovima bez lijekova ili tretmana

Izraelski sud produžio pritvor direktoru bolnice u Gazi uprkos nepodizanju optužnice Izraelska grupa za ljudska prava tvrdi da je dr. Hussam Abu Safiya držan u teškim uslovima bez lijekova ili tretmana

Izraelski sud je u utorak produžio pritvor dr. Hussamu Abu Safiyi, direktoru bolnice "Kamal Adwan" u Pojasu Gaze, bez da je podignuta optužnica protiv njega, saopćila je grupa za ljudska prava, javlja Anadolu.

Abu Safiya, pedijatrijski konsultant, pritvoren je 27. decembra 2024. godine, kada su izraelske snage upale u bolnicu u sjevernom gradu Beit Lahia, pritvorivši ga pod prijetnjom oružjem nakon što je objekat uništen i stavljen van upotrebe.

"Okružni sud u Beershebi odobrio je u utorak ujutro produženje pritvora dr. Hussama Abu Safiye prema Zakonu o nezakonitim borcima bez podizanja optužnice i odbacio zahtjev odbrane za njegovo trenutno puštanje na slobodu", saopćili su izraelski Ljekari za ljudska prava.

Zakon o nezakonitim borcima omogućava izraelskim vlastima da pritvaraju Palestince iz Gaze duži period bez suđenja.

Iako je sud u Beer Shebi produžio njegov pritvor za šest mjeseci u oktobru 2025. godine, grupa je saopćila da su vlasti naznačile da je posljednje produženje "neograničeno".

"Sud je potvrdio pritvor uprkos argumentima da pritvaranje doktora dok obavlja svoje medicinske dužnosti predstavlja nezakonito pritvaranje", navodi se.

"Dr. Abu Safiya se trenutno nalazi u zatvoru Negev u teškim uslovima, bez pristupa lijekovima ili primanja medicinskog tretmana, uprkos pogoršanju njegovog zdravlja", upozorila je grupa za ljudska prava.

Izrael je produžio pritvor Abu Safiyi, uprkos njegovim ponovljenim tvrdnjama da se bavio isključivo medicinskim radom, zanemarujući pozive domaćih i međunarodnih organizacija za ljudska prava na njegovo hitno oslobađanje.

"Dr. Abu Safiya neumorno je vodio bolnicu, pružajući osnovnu njegu djeci i svjedočeći kolapsu zdravstvenog sektora u Gazi pod izraelskim genocidom. Nastavio je svoj rad čak i nakon tragične smrti vlastitog sina tokom izraelskog zračnog napada. Kao i mnogi zdravstveni radnici prije njega, bio je pritvoren dok se brinuo o svojim pacijentima i obavljao svoje medicinske dužnosti", naveo je Amnesty International u ranijem izvještaju.

Uz podršku SAD-a, Izrael je 8. oktobra 2023. godine pokrenuo genocidni rat, ubivši više od 72.000 Palestinaca i ranivši više od 172.000, većinom žena i djece, od oktobra 2023. godine, uzrokujući uništenje oko 90 posto civilne infrastrukture.

Uprkos prekidu vatre koji je na snazi ​​od 10. oktobra, Izrael je nastavio akcije kroz blokadu i svakodnevne napade, ubivši 818 Palestinaca i ranivši 2.301, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Izrael nastavlja blokirati ulazak dogovorenih količina hrane, lijekova, medicinskih potrepština i materijala za sklonište u Gazu, gdje oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući 1,5 miliona raseljenih, živi u teškim humanitarnim uslovima.