Sud zabranio provođenje plana ministra Itamara Ben-Gvira o postavljanju krokodila u kanale oko zatvora Ketziot do okončanja sudskog postupka

Izraelski sud privremeno zaustavio plan o postavljanju krokodila oko zatvora s palestinskim pritvorenicima Sud zabranio provođenje plana ministra Itamara Ben-Gvira o postavljanju krokodila u kanale oko zatvora Ketziot do okončanja sudskog postupka

Izraelski sud privremeno je obustavio provođenje plana ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira prema kojem bi krokodili bili postavljeni u kanale oko zatvora Ketziot u pustinji Negev, gdje se nalaze pritvoreni Palestinci iz Pojasa Gaze, prenijeli su u ponedjeljak izraelski mediji.

Prema navodima izraelskog javnog servisa KAN, Okružni sud u Jerusalemu donio je privremenu mjeru zabrane nakon što je organizacija za zaštitu životinja "Let the Animals Live" podnijela tužbu protiv projekta koji podržavaju Ministarstvo nacionalne sigurnosti i Izraelska zatvorska služba.

Izraelske vlasti ranije su započele iskopavanje kanala oko dijela zatvora u kojem se nalaze Palestinci pritvoreni iz Gaze pod optužbama za povezanost s događajima od 7. oktobra 2023. godine. Ben-Gvirovim planom predviđeno je da se u te kanale smjeste krokodili kao dodatna sigurnosna mjera.

Sudija Avraham Rubin zabranio je nadležnim institucijama da poduzimaju bilo kakve aktivnosti zasnovane na odluci ministrice zaštite okoliša Idit Silman, kojom su krokodili svrstani u kategoriju "divljih životinja pod nadzorom". Takva pravna klasifikacija omogućila bi njihov transport i držanje u zatvorskom kompleksu.

Privremena mjera ostat će na snazi dok izraelske vlasti ne dostave odgovor sudu, što se očekuje sredinom augusta.

Prema pisanju KAN-a, spor se odnosi na odluku ministrice Silman od 15. jula, kojom je omogućena upotreba krokodila kao sredstva odvraćanja i sigurnosne zaštite u zatvorima.

Organizacija "Let the Animals Live" tvrdi da se tom odlukom mijenja pravni status krokodila i uklanjaju postojeći mehanizmi kontrole i izdavanja dozvola koji važe za zaštićene divlje životinje.

Navodi se i da je izraelska zatvorska služba već započela infrastrukturne radove, uključujući iskopavanje kanala oko zatvora, dok je Ministarstvo nacionalne sigurnosti za pilot-projekt izdvojilo 21 milion šekela, odnosno oko 6,9 miliona američkih dolara.

Organizacija je upozorila da je odluka donesena bez odgovarajuće zakonske osnove te da zanemaruje stručna i pravna upozorenja o mogućim rizicima po životinje, javnu sigurnost i okoliš.

Zajedničkim saopćenjem organizacije "Let the Animals Live" i Klinike za ekološku pravdu i prava životinja Univerziteta u Tel Avivu ocijenjeno je da sudska odluka sprječava izvođenje nepovratnih radova i štiti dobrobit životinja do okončanja postupka kojim se traži trajno ukidanje projekta.

Ben-Gvir je od preuzimanja dužnosti krajem 2022. godine uveo niz strožih mjera prema palestinskim zatvorenicima, uključujući ograničavanje uslova pritvora. Palestinske i izraelske organizacije za ljudska prava navode da se u izraelskim zatvorima trenutno nalazi oko 9.500 palestinskih zatvorenika, među kojima su žene i djeca, te upozoravaju na teške uslove pritvora, uključujući izgladnjivanje, uskraćivanje medicinske njege, zlostavljanje i samice.