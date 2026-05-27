Izraelski sud otkazao ročište u procesu protiv Netanyahua zbog korupcije Odluka suda uslijedila je nakon zahtjeva Netanyahua da se ročište odgodi, uz obrazloženje da je bio zauzet „sigurnosnim i diplomatskim pitanjima“

Izraelski sud pristao je da otkaže ročište zakazano za srijedu na kojem je premijer Benjamin Netanyahu trebao svjedočiti u svom procesu zbog korupcije, objavili su izraelski mediji.

Odluka suda uslijedila je nakon zahtjeva Netanyahua da se ročište odgodi, uz obrazloženje da je bio zauzet „sigurnosnim i diplomatskim pitanjima“, prenosi Times of Israel.

Izraelski premijer se suočava s optužbama za korupciju, mito i zloupotrebu povjerenja u tri odvojena slučaja, a optužnice su podignute 2019. godine.

Pored optužbi za korupciju, Netanyahu je od 2024. godine predmet potjernice Međunarodnog krivičnog suda zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Prema navodima, u izraelskoj ofanzivi u Gazi od oktobra 2023. godine ubijeno je više od 72.000 ljudi tokom dvogodišnjeg perioda.