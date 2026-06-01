Izraelski sud odobrio imenovanje Romana Gofmana za šefa Mossada Vrhovni sud odbacuje peticije kojima se osporava nominacija prije ceremonije tranzicije

Vrhovni sud Izraela odobrio je imenovanje general-majora Romana Gofmana za šefa obavještajne agencije Mossad, prema izvještajima izraelskih medija u ponedjeljak, javlja Anadolu.

Sud je odbacio dvije peticije kojima se osporava Gofmanovo imenovanje većinskom odlukom sudija Ofera Grosskopfa i Alexa Steina.

Sutkinja Daphne Barak-Erez izrazila je neslaganje, rekavši da je potrebno dodatno ispitivanje u vezi s pitanjima koja smatra neriješenim.

Prema izvještajima izraelskih medija, peticije su bile povezane s navodima o Gofmanovom ponašanju u takozvanoj aferi "Ori Elmakayes".

Po mišljenju većine, Grosskopf je rekao da dokazi pred sudom, uključujući povjerljivi materijal, ne ukazuju na etičko kršenje pravila koje bi diskvalificiralo Gofmana da služi kao šef Mossada.

"Postojeći dokazi pokazuju da afera Elmakayes ne stavlja etičku mrlju na impresivnu karijeru general-majora Gofmana", napisao je Grosskopf, prema "The Jerusalem Postu".

Presuda je donesena dan prije planirane ceremonije Gofmanove tranzicije.

Očekuje se da će Gofman preuzeti dužnost u utorak, zamijenivši direktora Mossada Davida Barneu, koji je vodio izraelsku vanjsku obavještajnu agenciju od 2021. godine.

Premijer Benjamin Netanyahu nominovao je Gofmana za tu poziciju uprkos prigovorima državne tužiteljice Gali Baharav-Miare i bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Ashera Grunisa, koji predsjedava odborom odgovornim za preispitivanje imenovanja na visoke pozicije, prema Maarivu.

Mossad je glavna izraelska vanjska obavještajna agencija i igra centralnu ulogu u prikupljanju obavještajnih podataka, tajnim operacijama i politici nacionalne sigurnosti.