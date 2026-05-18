Izraelski sud odgodio ročište Netanyahuu za korupciju iz "sigurnosnih razloga"

Okružni sud u Tel Avivu prihvatio je u ponedjeljak zahtjev izraelskog premijera Benjamina Netanyahua za odgađanje njegovog ročišta na kojem se trebao očitovati o optužbama za korupciju do utorka, navodeći "političke i sigurnosne razloge", prenosi Anadolu.

Javni emiter KAN objavio je da je Netanyahu zatražio odgađanje u ponedjeljak ujutro iz "političkih i sigurnosnih razloga", bez navođenja dodatnih detalja.

Sud i državno tužilaštvo odobrili su zahtjev, a sljedeće ročište je zakazano za utorak, naveo je KAN.

Odgađanje je uslijedilo u trenutku kada je izraelska vojska u ponedjeljak počela napadati Globalnu flotilu Sumud u međunarodnim vodama, koja se kretala prema Gazi i prevozila aktiviste iz 39 zemalja.

Prenosi uživo s flotile prikazali su izraelske mornaričke snage kako napadaju brodove jedan za drugim.

Izraelski dnevni list "Yedioth Ahronoth" izvijestio je da je izraelska vojska pritvorila aktiviste na brodovima i da ih prebacuje na mornarički brod opisan kao "plutajući zatvor", prije nego što ih transportuje u luku Ashdod.

Netanyahu se suočava s optužbama za primanje mita, prevaru i kršenje povjerenja u tri korupcijska slučaja. Optužnice su podignute krajem novembra 2019. godine.

Otkako je njegovo suđenje za korupciju počelo 2020. godine, Netanyahu negira bilo kakvu krivicu. Izraelski zakon dopušta predsjedničko pomilovanje samo nakon što optuženi prizna krivicu.

Pored domaćeg suđenja za korupciju, Netanyahua od 2024. godine traži i Međunarodni krivični sud (ICC) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Pojasu Gaze, gdje je u brutalnom ratu od oktobra 2023. godine ubijeno više od 72.000 ljudi, uglavnom žena i djece.