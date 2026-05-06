Izraelski sud odbio žalbu na produženje pritvora aktivista flotile za Gazu Advokat kaže za Anadolu da je sud odbio žalbu i prihvatio sve argumente koje je iznijela izraelska policija

Izraelski okružni sud u Beershebi u srijedu je odbio žalbu koju je podnijela organizacija za ljudska prava Adalah protiv produženja pritvora aktivistima flotile Globalne flotile Sumud Thiagu Avili i Saifu Abukesheku.

Advokatica Hadeel Abu Saleh iz centra za ljudska prava Adalah rekla je za Anadolu da su podnijeli žalbu Centralnom sudu u Beershebi nakon što je Prekršajni sud odlučio produžiti njihov pritvor za šest dana.

"U našoj žalbi naveli smo da je hapšenje bilo nezakonito i da se dogodilo u međunarodnim vodama, te da sud, izraelska policija ili vlasti nemaju nadležnost da izvrše hapšenje", dodala je.

Abu Saleh je rekla da su oba aktivista od prvog dana ispitivana u vezi s njihovom humanitarnom misijom dostave pomoći stanovnicima Gaze, te da su u trenutku kada ih je izraelska mornarica zadržala bili na putu prema Grčkoj.

Istakla je da je Centralni sud u Beershebi odbio žalbu i prihvatio sve argumente koje je izraelska policija iznijela sudu i zadržao odluku kakva je bila, što znači odluku o produženju pritvora.

U utorak je Adalah uložio žalbu na odluku Prekršajnog suda u Ashkelonu kojom je pritvor Avili i Abukesheku produžen za šest dana, do naredne nedjelje.

U saopćenju, organizacija je navela da pritvor nema nikakvu pravnu osnovu, dodajući da su aktivisti oteti iz međunarodnih voda više od 1.000 kilometara od Gaze, kod obale grčkog ostrva Kreta.

Dodaje se da nijedan od aktivista nije izraelski državljanin, što eliminiše bilo kakvu osnovu za primjenu izraelskog domaćeg prava na njih.

U saopćenju se također navodi da su optužbe protiv njih. uključujući pomaganje neprijatelju tokom rata, kontakt s stranim agentom, članstvo u terorističkoj organizaciji, pružanje usluga takvoj organizaciji i prenos imovine u njeno ime, neutemeljene dokazima i nepovezane s civilnom humanitarnom aktivnošću sprovedenom kroz flotilu pomoći.

Adalah je dalje naveo da ne postoji razumna sumnja niti rizik od ometanja istrage, zbog čega je daljnje zadržavanje proizvoljno i nezakonito.

Organizacija je saopćila da nisu podignute formalne optužnice i da se dvojica i dalje nalaze u pritvoru isključivo radi nastavka istrage.

Izraelska vojska presrela je 29. aprila brodove povezane s Globalnom flotilom Sumud u međunarodnim vodama kod Krete.

Organizatori flotile naveli su da se na plovilima nalazilo 345 učesnika iz 39 zemalja, uključujući turske državljane.

Naveli su da su izraelske snage zaplijenile 21 brod s oko 175 aktivista, dok su ostala plovila nastavila prema grčkim teritorijalnim vodama.

Inicijativa je bila druga misija koju je pokrenula flotila Sumud nakon pokušaja u septembru 2025. godine koji je završen izraelskom racijom na brodove u međunarodnim vodama i hapšenjem stotina međunarodnih aktivista.

Izrael održava blokadu Gaze od 2007. godine. Oko 1,5 miliona Palestinaca u enklavi raseljeno je nakon dvije godine rata koji je počeo u oktobru 2023. godine.