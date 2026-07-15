Ministar finansija Bezalel Smotrich tvrdi da su od dolaska vlade Benjamina Netanyahua na vlast krajem 2022. odobrena 104 ilegalna naselja, kao i više od 160 farmi

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio novo ilegalno naselje na okupiranoj Zapadnoj obali Ministar finansija Bezalel Smotrich tvrdi da su od dolaska vlade Benjamina Netanyahua na vlast krajem 2022. odobrena 104 ilegalna naselja, kao i više od 160 farmi

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je izgradnju novog ilegalnog naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, saopćio je u srijedu ministar finansija Bezalel Smotrich, čime je broj naselja koje je odobrila vlada premijera Benjamina Netanyahua od 2022. godine povećan na 104.

U objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Smotrich je naveo da je kabinet prihvatio njegov prijedlog za osnivanje novog naselja u blizini naselja Sanur, na sjeveru okupirane Zapadne obale.

Lider krajnje desničarske stranke Vjerski cionizam izjavio je da je ovom odlukom broj ilegalnih naselja koje je odobrila aktuelna izraelska vlada od njenog stupanja na dužnost krajem 2022. godine dostigao 104.

Smotrich je ovu odluku opisao kao dio historijske revolucije na okupiranoj Zapadnoj obali, tvrdeći da će ona spriječiti uspostavljanje palestinske države.

“Stotinu i četiri naselja i više od 160 farmi činit će odbrambeni zid za nekoliko izraelskih gradova“, rekao je Smotrich.

Ova objava dolazi u vrijeme intenziviranja aktivnosti na izgradnji ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali uoči općih izbora u Izraelu, koji su zakazani za 27. oktobar.

Izraelski mediji su u utorak objavili da je Sigurnosni kabinet još u martu 2026. godine, bez javne objave, odobrio plan za uspostavljanje 34 nova ilegalna naselja širom okupirane Zapadne obale.

Ujedinjene nacije su u više navrata naglasile da su izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama ilegalna prema međunarodnom pravu te upozorile da njihova izgradnja ozbiljno ugrožava izglede za rješenje zasnovano na dvije države.