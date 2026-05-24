Izraelski premijer u razgovoru s Trumpom izrazio zabrinutost zbog američkog pristupa iranskom nuklearnom pitanju Prema izraelskom javnom servisu, Netanyahu zabrinut zbog povezivanja američko-iranskog dogovora s Libanom

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je zabrinutost zbog načina na koji američka administracija vodi pitanje iranskog nuklearnog programa tokom telefonskog razgovora s predsjednikom Donaldom Trumpom, objavili su izraelski mediji u nedjelju.

Netanyahu je također izrazio zabrinutost zbog mogućeg povezivanja primirja u Libanu i potencijalnog američko-iranskog sporazuma, izvijestio je izraelski javni servis KAN, pozivajući se na informirani izraelski izvor.

Do razgovora je došlo nakon što je Trump u subotu rekao da je sporazum s Iranom o okončanju rata u velikoj mjeri dogovoren i da se čeka njegovo finaliziranje, nakon posjete načelnika Generalštaba pakistanske vojske Asima Munira Teheranu, njegove druge posjete u posljednjim sedmicama.

Netanyahu i izraelski sigurnosni vrh smatraju da Iranci odugovlače kako bi kupili vrijeme i da će Teheran nakon 60 dana objaviti da nije spreman na ustupke, rekao je izvor.

U povezanim dešavanjima, izraelski sigurnosni kabinet trebao bi se sastati u nedjelju navečer zbog izvještaja o napretku pregovora između Washingtona i Teherana, dodaje KAN.

Pozivajući se na saopćenje Netanyahuovog ureda, javni servis navodi da Washington redovno informira Tel Aviv o tekućim pregovorima.

Netanyahu je tokom razgovora u subotu navečer s Trumpom potvrdio da će Izrael zadržati slobodu djelovanja protiv prijetnji na svim frontovima, uključujući Liban, navodi se u saopćenju.

Kanal 12 je citirao neimenovanog izraelskog zvaničnika koji je rekao da je nastajući sporazum između Washingtona i Teherana loš.

On poručuje da to šalje poruku da je Hormuški moreuz oružje u rukama Irana, ništa manje efikasno od nuklearnog oružja, rekao je izvor za isti tv kanal.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael u februaru pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, a kasnije ga je Trump produžio na neodređeno vrijeme.