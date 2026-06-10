Izraelski premijer tražit će novi mandat, saopćila njegova stranka nakon Trumpovih sumnji Trump doveo u pitanje Netanyahuovu kandidaturu na predstojećim izborima u Izraelu

Likud, vladajuća stranka izraelskog premijera Benjamin Netanyahu, saopćila je u srijedu da će Netanyahu biti kandidat na predstojećim izborima u Izraelu, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump doveo u pitanje njegov ponovni izbor.

“Premijer Netanyahu će se kandidirati na narednim izborima i, nadamo se, pobijediti“, navela je stranka Likud na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Tokom intervjua za ABC News s novinarom Jonathanom Karlom u utorak, Trump je izrazio sumnju u to da li Netanyahu namjerava ostati na funkciji nakon rata s Iranom.

“Ne znam, imao je nevjerovatnu karijeru“, rekao je Trump, prema objavi Karla na X-u.

“Da li želi nastaviti? Jer, znate, on je premijer u ratnom periodu. Mi ćemo vrlo brzo dobiti rat na ovaj ili onaj način, a znate da je on premijer u ratnom periodu“, dodao je Trump.