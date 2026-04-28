Izraelski premijer se prvi put u dva mjeseca pojavio na sudu zbog optužbi za korupciju

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pojavio se u utorak pred Okružnim sudom u Tel Avivu 81. put od početka suđenja 2020. godine kako bi odgovorio na optužbe za korupciju.

Ovo ročište označava Netanyahuovo prvo pojavljivanje na sudu u otprilike dva mjeseca od izbijanja rata s Iranom 28. februara.

Netanyahu se trebao pojaviti u ponedjeljak, ali je zatražio otkazivanje ročišta, navodeći "sigurnosne razloge", prije nego što je održao sigurnosne konsultacije vezane za rat u Libanu.

Izraelski dnevnik "Maariv" izvijestio je da je Netanyahu u završnoj fazi svog svjedočenja, nakon što je svjedočio na više od 80 dana saslušanja.

Prema navodima tužilaštva, preostalo mu je još oko 11 punih dana svjedočenja, pored kratkog ponovnog ispitivanja od strane njegovih advokata odbrane.

„U protekle dvije sedmice, njegova saslušanja su otkazana na njegov zahtjev, a od početka rata s Iranom nije svjedočio, uprkos nastavku svih sudskih ročišta u Izraelu“, navodi list.

Netanyahu bi trebao svjedočiti u predmetu 4000, u kojem je optužen za mito, prevaru i kršenje povjerenja, dodaje se.

Prema optužnici, Netanyahu je navodno imao korupcijski odnos s biznismenom Shaulom Elovitchem, bivšim vlasnikom novinske web stranice Walla. U tom okviru, Netanyahu i njegova porodica optuženi su za postavljanje raznih zahtjeva u vezi s povoljnim izvještavanjem u medijima i traženje suzbijanja političkih rivala.

Sudska ročišta održavaju se usred podjela unutar Izraela zbog izvještaja da je Netanyahu tražio pomilovanje od izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga.

Dana 30. novembra, Netanyahu je zatražio pomilovanje bez priznanja krivice ili povlačenja iz političkog života.

Od početka suđenja 2020. godine, Netanyahu je negirao sve optužbe, opisujući ih kao „politički motiviranu kampanju“ s ciljem njegovog uklanjanja s dužnosti.

Izraelski zakon ne dozvoljava predsjedničko pomilovanje bez priznanja krivice.

Netanyahu se suočava s optužbama za korupciju, podmićivanje i kršenje povjerenja u tri slučaja poznata kao Slučajevi 1000, 2000 i 4000, za koje su optužnice podignute u novembru 2019. godine.

Slučaj 1000 uključuje tvrdnje da su Netanyahu i članovi njegove porodice primali skupe poklone od bogatih biznismena u zamjenu za usluge.

U Slučaju 2000, optužen je za pregovore s Arnonom Mozesom, izdavačem novina "Yedioth Ahronoth", radi pozitivnog izvještavanja u medijima.

Njegovo suđenje u ovim slučajevima počelo je 2020. godine.

Pored optužbi za korupciju, Netanyahua od 2024. godine traži Međunarodni krivični sud (MKS) za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi, gdje je više od 72.000 ljudi ubijeno u smrtonosnom izraelskom napadu od oktobra 2023. godine.