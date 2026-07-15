Putovanje dolazi u trenutku kada tenzije i dalje traju uprkos američko-iranskom memorandumu koji ima za cilj okončanje sukoba

Izraelski premijer planira posjetu SAD-u sljedeće sedmice Putovanje dolazi u trenutku kada tenzije i dalje traju uprkos američko-iranskom memorandumu koji ima za cilj okončanje sukoba

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu planira otputovati u Sjedinjene Američke Države u narednim danima i boraviti u Washingtonu početkom sljedeće sedmice, javio je kasno u utorak javni emiter KAN, prenosi Anadolu.

Ovaj emiter nije pružio dodatne detalje o planiranoj posjeti niti o dnevnom redu Netanyahuovih očekivanih sastanaka.

Ranije ovog mjeseca, Netanyahu je izjavio da nije utvrđen datum posjete Washingtonu.

Memorandum pruža okvir za pregovore o prekidu vatre, ublažavanju sankcija, iranskom nuklearnom programu, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i širim regionalnim sigurnosnim aranžmanima.

Planirana posjeta također dolazi u vrijeme kada su tenzije između SAD-a i Irana eskalirale posljednjih dana oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu dvije strane razmjenjuju napade uprkos memorandumu.