Nova mjera mogla bi dodatno produbiti finansijsku krizu Palestinske samouprave, koja se već godinama suočava s umanjenim transferima prihoda koje u njeno ime prikuplja Izrael

Izraelski parlament usvojio zakon o oduzimanju sredstava iz palestinskih poreznih prihoda Nova mjera mogla bi dodatno produbiti finansijsku krizu Palestinske samouprave, koja se već godinama suočava s umanjenim transferima prihoda koje u njeno ime prikuplja Izrael

Izraelski Knesset (parlament) odobrio je zakon kojim se omogućava oduzimanje sredstava iz palestinskih poreznih prihoda, što bi moglo dodatno pogoršati finansijsku krizu Palestinske samouprave.

Riječ je o takozvanim prihodima od carina i poreza na robu koja se uvozi na palestinsku teritoriju, bilo iz Izraela ili preko graničnih prijelaza pod kontrolom Tel Aviva. Te prihode Izrael prikuplja u ime Palestinske samouprave.

Međutim, još od 2019. godine Izrael iz tih prihoda odbija određene iznose pod različitim obrazloženjima, što je dovelo do ozbiljnih finansijskih poteškoća i nemogućnosti Palestinske samouprave da zaposlenima redovno isplaćuje pune plate.

Kneset je saopćio da je na plenarnoj sjednici u ponedjeljak, u drugom i trećem čitanju, usvojen prijedlog zakona o zamrzavanju dijela prihoda od poreza i carina. Nakon usvajanja u oba čitanja, prijedlog je postao važeći zakon.

Prema navodima Kneseta, zakon predviđa oduzimanje iznosa iz sredstava koja Izrael svake godine prenosi Palestinskoj samoupravi, a koji određuje Ministarski odbor za pitanja nacionalne sigurnosti, na osnovu izvještaja ministra finansija Bezalela Smotricha.

Tokom proteklih godina izraelski sudovi su naložili Palestinskoj samoupravi da isplati odštete u vrijednosti od više desetina miliona dolara izraelskim građanima koji tvrde da su pretrpjeli štetu u palestinskim napadima.

Iako je ministar finansija Bezalel Smotrich i ranije odbijao iznose tih odšteta od palestinskih prihoda, novi zakon tu praksu pretvara u zakonsku obavezu, umjesto da ostane na nivou ministarskih odluka.

Palestinski premijer Mohammad Mustafa prošlog mjeseca optužio je Izrael da “guši“ Zapadnu obalu koristeći „olitičke, sigurnosne i kolonijalne alate, uz nastavak oduzimanja palestinskih poreznih prihoda.

“Ta umanjenja su dodatno intenzivirana tokom posljednjih 12 mjeseci, jer Izrael nije prebacio nikakve porezne i carinske prihode u državni budžet“, izjavio je Mustafa.

Prema Pariškom ekonomskom protokolu, aneksu Sporazuma iz Osla iz 1994. godine između Izraela i Palestinske samouprave, izraelsko Ministarstvo finansija prikuplja porezne i carinske prihode na graničnim prijelazima.

Za tu uslugu Izrael zadržava tri posto ukupno prikupljenih prihoda, čija godišnja vrijednost iznosi približno 380 miliona šekela (oko 102 miliona američkih dolara).