Ako brzo ne zamijenimo ovu vladu, vanjski odnosi Izraela bit će uništeni, rekao je Yair Lapid

Izraelski opozicioni lider upozorava da se narušavaju vanjski odnosi zemlje usljed tenzija s saveznicima Ako brzo ne zamijenimo ovu vladu, vanjski odnosi Izraela bit će uništeni, rekao je Yair Lapid

Izraelski opozicioni lider i bivši premijer Yair Lapid u petak je kritikovao vladu premijera Benjamina Netanyahua, upozoravajući da se međunarodni odnosi Izraela pogoršavaju usljed rastućih tenzija s ključnim saveznicima.

U objavi na društvenoj mreži X, Lapid je ukazao na niz nedavnih diplomatskih sporova u koje su uključeni visoki izraelski zvaničnici i međunarodni partneri.

"U proteklom danu, potpredsjednik SAD-a se naljutio na konferenciji za medije zbog Smotricha i Ben Gvira, ministar vanjskih poslova Sa’ar prekinuo je veze s visokom predstavnicom EU za vanjsku politiku, a predsjednik Trump je rekao da Netanyahu pokazuje neodgovornost u Libanu", napisao je Lapid.

"Ako brzo ne zamijenimo ovu vladu, vanjski odnosi Izraela bit će uništeni", dodao je.

Lapidove izjave dolaze u trenutku sve veće debate u Izraelu o načinu na koji vlada upravlja odnosima s Washingtonom i evropskim partnerima nakon potpisivanja američko-iranskog memoranduma o razumijevanju koji ima za cilj okončanje regionalnog sukoba.

Potpredsjednik SAD-a JD Vance je u četvrtak oštro odbacio kritike izraelskih zvaničnika na račun sporazuma, rekavši da su neki vrlo lično napali predsjednika Sjedinjenih Država.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron također je rekao da je američki predsjednik Donald Trump bio u pravu kada je pozvao Netanyahua da pokaže osjećaj odgovornosti, uz kritiku izraelske vojne strategije u Libanu, Gazi i okupiranoj Zapadnoj obali.

Ovi komentari odražavaju rastući diplomatski pritisak na Izrael dok se nastavljaju napori za implementaciju američko-iranskog sporazuma i osiguranje šireg regionalnog prekida vatre.