Netanyahu je rekao odvratne stvari. Iran uopće nije imao nuklearne bombe. On izmišlja stvarnost kako bi uplašio izraelsku javnost, kazao je Gadi Eisenkot

Izraelski opozicioni lider optužio Netanyahua da "izmišlja" prijetnju iranskog nuklearnog oružja Netanyahu je rekao odvratne stvari. Iran uopće nije imao nuklearne bombe. On izmišlja stvarnost kako bi uplašio izraelsku javnost, kazao je Gadi Eisenkot

Bivši načelnik izraelske vojske i opozicioni lider Gadi Eisenkot u srijedu je optužio premijera Benjamina Netanyahua da je izmislio tvrdnje da Iran posjeduje nuklearno oružje kako bi uplašio izraelsku javnost, javlja Anadolu.

Prema izraelskim dnevnim novinama "Yedioth Ahronoth", Eisenkot je dao ove komentare na konferenciji u centralnom Izraelu, rekavši da su Netanyahuove nedavne izjave o iranskim nuklearnim sposobnostima lažne.

"Netanyahu je rekao odvratne stvari. Iran uopće nije imao nuklearne bombe. On izmišlja stvarnost kako bi uplašio izraelsku javnost", rekao je Eisenkot, koji je ujedno i predsjednik stranke Yashar.

Novine navode da se Eisenkot odnosio na komentare koje je Netanyahu dao u utorak u intervjuu za izraelski Kanal 14, u kojem je premijer rekao: "Dva puta sam ušao u Iran kako bih nas spasio od uništenja atomskim bombama koje su već bile u njihovim rukama."

Eisenkot, koji je bio načelnik generalštaba izraelske vojske od 2015. do 2019. godine, u utorak je objavio da namjerava da se kandiduje za premijera.

U februaru 2026. godine, SAD i Izrael su pokrenuli napade usmjerene na iranske vojne instalacije i infrastrukturu, prije nego što se sukob proširio u direktnu razmjenu vatre.

Izrael je izveo veliku vojnu operaciju protiv ciljeva unutar Irana u junu 2025. godine, rekavši da je ciljala nuklearni program Teherana i raketne kapacitete. Iran je negirao da traži nuklearno oružje, insistirajući da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopske prirode.

Nijedan međunarodni izvještaj nije potvrdio da Iran posjeduje nuklearno oružje.

Netanyahuov intervju za desničarski Kanal 14 došao je u trenutku kada se Izrael priprema za opće izbore koji se očekuju u narednim mjesecima.

SAD i Izrael optužuju Iran za održavanje nuklearnih i raketnih programa koji prijete Izraelu i američkim regionalnim saveznicima. Teheran tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopske prirode i da ne teži nuklearnom oružju.

Međunarodni stručnjaci smatraju da je Izrael, koji okupira palestinske teritorije, kao i zemlju u Libanu i Siriji, jedina zemlja na Bliskom istoku koja posjeduje nuklearni arsenal, iako to nikada nije službeno priznao. Njegova nuklearna postrojenja nisu predmet zaštitnih mjera Međunarodne agencije za atomsku energiju.