Izraelski okupatori zapalili tri palestinska vozila i oštetili elektroenergetsku mrežu na Zapadnoj obali

Lina Altawell
04. august 2026.•Ažuriranje: 04. august 2026.
Izraelski okupatori u utorak su intenzivirali napade na palestinske gradove i sela na sjeveru okupirane Zapadne obale, zapalivši tri vozila, napadajući kuće i oštetivši elektroenergetsku mrežu.
Palestinski aktivista protiv širenja naselja Bashar al-Qaryouti rekao je za Anadolu da je grupa okupatora napala kuće mještana na području između sela Jalud i Talfit, južno od Nablusa te zapalila tri vozila.
Okupatori su također pokušali zapaliti stambenu zgradu, ali su stanovnici primijetili napad i suprotstavili im se, spriječivši širenje požara, rekao je Al-Qaryouti.
U odvojenom napadu rano u utorak okupatori su oštetili dio elektroenergetske mreže u mjestu Madama, južno od Nablusa.
Predsjednik mjesnog vijeća Madame Rami Nassar rekao je da su okupatori iz novoosnovane ispostave između mjesta Beita, Tell i Madama oštetili stubove električne mreže koji napajaju ovo mjesto.
"To je drugi takav napad u posljednjih sedam dana, pri čemu je uništen dio elektroenergetske mreže i izazvani su prekidi u snabdijevanju električnom energijom u pojedinim dijelovima mjesta", rekao je Nassar za Anadolu.
Sela južno od Nablusa, posebno Jalud, Qaryut, Talfit, Qusra i Madama, svjedoče eskalaciji napada okupatora, uključujući paljenje imovine, napade na stanovnike, kuće te uništavanje infrastrukture i poljoprivrednog zemljišta, uz zaštitu izraelske vojske.
Od početka izraelskog genocidnog rata u Gazi 8. oktobra 2023. godine, napadi izraelske vojske i doseljenika na Palestince i njihovu imovinu intenzivirani su širom okupirane Zapadne obale.
Prema zvaničnim palestinskim podacima, u tim napadima ubijeno je više od 1.182 Palestinca, ranjeno oko 13.000, dok je gotovo 24.000 osoba uhapšeno na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem.