Okupatori su također napali stambenu zgradu južno od Nablusa i pokušali je zapaliti, rekao je lokalni aktivista

Izraelski okupatori zapalili tri palestinska vozila i oštetili elektroenergetsku mrežu na Zapadnoj obali Okupatori su također napali stambenu zgradu južno od Nablusa i pokušali je zapaliti, rekao je lokalni aktivista

Izraelski okupatori u utorak su intenzivirali napade na palestinske gradove i sela na sjeveru okupirane Zapadne obale, zapalivši tri vozila, napadajući kuće i oštetivši elektroenergetsku mrežu.

Palestinski aktivista protiv širenja naselja Bashar al-Qaryouti rekao je za Anadolu da je grupa okupatora napala kuće mještana na području između sela Jalud i Talfit, južno od Nablusa te zapalila tri vozila.

Okupatori su također pokušali zapaliti stambenu zgradu, ali su stanovnici primijetili napad i suprotstavili im se, spriječivši širenje požara, rekao je Al-Qaryouti.

U odvojenom napadu rano u utorak okupatori su oštetili dio elektroenergetske mreže u mjestu Madama, južno od Nablusa.

Predsjednik mjesnog vijeća Madame Rami Nassar rekao je da su okupatori iz novoosnovane ispostave između mjesta Beita, Tell i Madama oštetili stubove električne mreže koji napajaju ovo mjesto.

"To je drugi takav napad u posljednjih sedam dana, pri čemu je uništen dio elektroenergetske mreže i izazvani su prekidi u snabdijevanju električnom energijom u pojedinim dijelovima mjesta", rekao je Nassar za Anadolu.

Sela južno od Nablusa, posebno Jalud, Qaryut, Talfit, Qusra i Madama, svjedoče eskalaciji napada okupatora, uključujući paljenje imovine, napade na stanovnike, kuće te uništavanje infrastrukture i poljoprivrednog zemljišta, uz zaštitu izraelske vojske.

Od početka izraelskog genocidnog rata u Gazi 8. oktobra 2023. godine, napadi izraelske vojske i doseljenika na Palestince i njihovu imovinu intenzivirani su širom okupirane Zapadne obale.

Prema zvaničnim palestinskim podacima, u tim napadima ubijeno je više od 1.182 Palestinca, ranjeno oko 13.000, dok je gotovo 24.000 osoba uhapšeno na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem.