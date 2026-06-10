Napadi ne prave razliku između muslimana i kršćana. Okupatori žele zemlju bez njenog stanovništva, rekao je gradonačelnik Taybeha za Anadolu

Izraelski okupatori zapalili poljoprivredno zemljište u gradu s većinskim kršćanskim stanovništvom na Zapadnoj obali Napadi ne prave razliku između muslimana i kršćana. Okupatori žele zemlju bez njenog stanovništva, rekao je gradonačelnik Taybeha za Anadolu

Izraelski okupatori zapalili su brdo s poljoprivrednim zemljištem u Taybehu, gradu s većinskim kršćanskim stanovništvom istočno od Ramallaha u centralnoj Zapadnoj obali.

“Grupa okupatora napala je zemljište grada kasno u utorak i zapalila planinsko područje, pri čemu je izgorjela velika površina obrađenog poljoprivrednog zemljišta“, rekao je za Anadolu gradonačelnik Taybeha Suleiman Khoury.

Stanovnici su čuli pucnjeve u području napada, što im je onemogućilo da priđu vatri i ugase je, dodao je Khoury.

“Okupatori su ostali na području sve dok izraelske snage nisu stigle“, rekao je.

Khoury je naveo da se Taybeh, kao i drugi palestinski gradovi istočno od Ramallaha, suočava s ponovljenim napadima okupatora koji imaju za cilj prisiliti stanovnike da napuste svoju zemlju.

“Napadi ne prave razliku između muslimana i kršćana. Okupatori žele zemlju bez njenog stanovništva“, rekao je on.

Taybeh je jedan od rijetkih palestinskih gradova na Zapadnoj obali koji i dalje ima većinsko kršćansko stanovništvo, prema crkvenim i lokalnim izvorima. Stanovnici kažu da kršćansko prisustvo u gradu datira hiljadama godina unazad.

U posljednjim mjesecima grad je bio poprište niza napada okupatora, uključujući paljenje oko historijske crkve Al-Khader, napade na imovinu stanovnika i ispisivanje rasističkih grafita, saopćili su lokalni zvaničnici.

Nekoliko izraelskih ilegalnih naselja i pastirskih ispostava okružuje grad. Stanovnici kažu da ona služe kao polazne tačke za ponovljene napade na palestinsko poljoprivredno zemljište i imovinu.

Oko 750.000 izraelskih doseljenika živi u 141 ilegalnom naselju i 224 ispostave na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući oko 250.000 u okupiranom Istočnom Jerusalemu. Međunarodna zajednica smatra ta naselja ilegalnim.

Od oktobra 2023. godine, vatra izraelske vojske i napadi okupatora ubili su najmanje 1.169 Palestinaca na Zapadnoj obali, ranili 12.666 drugih, doveli do hapšenja oko 23.000 ljudi i raselili 33.000, prema zvaničnim palestinskim podacima.