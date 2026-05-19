Izraelski okupatori zapalili polje pšenice i napali palestinske poljoprivrednike Napadi doseljenika su eskalirali širom Zapadne obale od početka izraelskog rata protiv Gaze u oktobru 2023. godine

Izraelski doseljenici zapalili su polje pšenice i napali palestinske poljoprivrednike na Zapadnoj obali u utorak, u najnovijem valu napada na okupiranim teritorijama, izjavili su svjedoci, prenosi Anadolu.

Svjedoci su za Anadolu rekli da su doseljenici podmetnuli požar u dijelovima polja pšenice u selu al-Sawiya u Nablusu, na sjeveru Zapadne obale.

Mještani i ekipe civilne zaštite uspjeli su staviti požar pod kontrolu i spriječiti njegovo širenje na šira područja poljoprivrednog zemljišta, dodali su.

Prema riječima svjedoka, grupa izraelskih doseljenika također je napala poljoprivrednike u istočnom dijelu grada Idhna u Hebronu dok su transportovali svoju žetvu pšenice.

Svjedoci su naveli da je naoružani doseljenik zaustavio palestinsko vozilo natovareno pšenicom i pokušao ga zaplijeniti, što je izazvalo tenzije u tom području. Nema izvještaja o povrijeđenima.

U ponedjeljak su izraelski doseljenici, pod zaštitom vojske, zapalili 500 dunuma poljoprivrednog zemljišta u selu al-Mughayyir, sjeveroistočno od Ramallaha u centralnom dijelu Zapadne obale.

Doseljenici ciljaju poljoprivredne sezone na Zapadnoj obali, više puta napadajući palestinske poljoprivrednike tokom berbe maslina, fizički ih zlostavljajući i otimajući njihova sredstva za život. Isti obrazac se sada ponavlja s početkom sezone pšenice.

Napadi dolaze usred eskalacije nasilja doseljenika na Zapadnoj obali. Palestinska komisija za kolonizaciju i otpor zidu dokumentovala je oko 1.637 napada doseljenika u aprilu.

Nasilje se poklopilo s kontinuiranom izraelskom vojnom eskalacijom na Zapadnoj obali, uključujući ubistva, hapšenja i racije u gradovima i mjestima koje uključuju pretrese kuća i uništavanje imovine, od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine.

Od tada su u napadima izraelske vojske i doseljenika na Zapadnoj obali ubijena 1.162 Palestinca, povrijeđeno je oko 12.245 drugih, dok je zabilježeno skoro 23.000 hapšenja, pokazuju zvanični podaci.