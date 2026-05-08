Izraelski okupatori zapalili palestinsko vozilo i ispisali rasističke grafite u blizini Ramallaha

Izraelski okupatori su u petak zapalili palestinsko vozilo i ispisali rasističke grafite na zidovima kuća sjeveroistočno od Ramallaha na okupiranoj Zapadnoj obali, rekli su svjedoci, javlja Anadolu.

Svjedoci su za Anadolu rekli da su okupatori ušli na periferiju sela Abu Falah, zapalili vozilo u vlasništvu palestinskog stanovnika, ispisali rasističke slogane na nekoliko kuća, a zatim pobjegli iz područja.

Okupirana Zapadna obala, uključujući Istočni Jerusalem, doživjela je porast izraelskih vojnih operacija, uključujući racije, hapšenja, pucnjave i prekomjernu upotrebu sile, uz sve veći broj napada okupatora na Palestince i njihovu imovinu.

Prema službenim palestinskim podacima, u napadima izraelske vojske i okupatora od oktobra 2023. godine ubijeno je najmanje 1.155 Palestinaca, ranjeno oko 11.750, a uhapšeno je skoro 22.000 ljudi.