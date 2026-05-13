Izraelski okupatori pod zaštitom vojske upali u Josipovu grobnicu na okupiranoj Zapadnoj obali Početak nastave odgođen zbog upada i pratećih vojnih mjera

Izraelski okupatori rano u srijedu upali su u Josipovu grobnicu istočno od Nablusa na sjeveru okupirane Zapadne obale pod zaštitom velikih snaga izraelske vojske, rekli su lokalni izvori za Anadolu.

Izvori navode da su desetine okupatora stigle na lokalitet u pratnji izraelskih vojnika kako bi obavili vjerske rituale.

Dodali su da su izraelske snage raspoređene oko lokaliteta i zatvorile nekoliko puteva u tom području prije nego što su se počele povlačiti oko 7.30 sati po lokalnom vremenu.

U međuvremenu, Direkcija za obrazovanje u Nablusu odgodila je početak nastave do 8.30 sati zbog upada i pratećih vojnih mjera.

Josipova grobnica nalazi se na istočnom rubu Nablusa, području pod palestinskom kontrolom, i jedno je od najnapetijih mjesta na Zapadnoj obali.

Od izraelske okupacije Zapadne obale 1967. godine, Jevreji tvrde da je to sveto vjersko mjesto i vjeruju da su tamo ukopani posmrtni ostaci poslanika Josipa, sina Jakuba. Arheolozi osporavaju te tvrdnje, navodeći da je lokalitet star svega nekoliko stoljeća i da je vjerovatno riječ o grobnici muslimanskog šejha po imenu Yusuf Dweikat.

Iako je lokalitet administrativno pod Palestinskom upravom, okupatori gotovo svake sedmice, često noću, upadaju na to mjesto pod zaštitom izraelske vojske.