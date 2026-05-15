Izraelski okupatori palili džamiju, vozila i ispisivali rasističke grafite po zidovima u selu na Zapadnoj obali Okupatori su napali i palestinske kuće južno od Nablusa, provaljivajući vrata i šireći paniku među ženama i djecom

Izraelski okupatori su rano u petak u selu Jibiya, sjeverozapadno od Ramallaha, zapalili džamiju i nekoliko palestinskih vozila, izvijestila je službena novinska agencija Wafa.

Lokalni izvori su rekli WAFA-i da su okupatori ušli u selo, zapalili džamiju i nekoliko vozila te ispisali rasističke slogane po zidovima kuća.

U odvojenom incidentu, okupatori su napali palestinske kuće u gradu Al-Lubban al-Sharqiya, južno od Nablusa, izvijestila je WAFA.

Sigurnosni izvori su rekli agenciji da su okupatori napali kuće duž glavne gradske ceste i provalili nekoliko vrata, uzrokujući paniku među ženama i djecom.

Okupirana Zapadna obala, uključujući Istočni Jerusalem, svjedočila je eskalaciji izraelskih vojnih operacija, uključujući racije, hapšenja, pucnjave i prekomjernu upotrebu sile, uz sve veći broj napada okupatora na Palestince i njihovu imovinu.

Od oktobra 2023. godine, napadi izraelske vojske i okupatora ubili su 1.155 Palestinaca, ranili oko 11.750, a doveli su do hapšenja skoro 22.000, prema zvaničnim palestinskim podacima.