Izraelski okupatori napadaju palestinske kuće i zemlju širom okupirane Zapadne obale

Izraelski okupatori napali su u subotu palestinske kuće i imovinu, oštetivši ih u sjevernim i južnim dijelovima okupirane Zapadne obale.

Okupatori su u zoru napali nekoliko kuća u gradu Beita, južno od grada Nablusa na sjeveru Zapadne obale, prema zvaničnoj palestinskoj novinskoj agenciji Wafa.

Bacali su kamenje na kuće i razbili nekoliko vozila, navodi se u saopštenju.

Državni radio Glas Palestine također je izvijestio da su se stanovnici Beite suprotstavili napadima okupatora, dodajući da su izraelske snage ispaljivale svjetlosne bombe u nebo iznad grada.

Na jugu Zapadne obale, okupatori su napali palestinsko poljoprivredno zemljište i oštetili nekoliko stabala u Khirbet el-Muraqu u Masafer Yatti, rekao je novinarima u kratkoj izjavi aktivista Osama Makhamra, koji prati izraelske prekršaje južno od Hebrona.

Tokom aprila, doseljenici su izvršili 540 napada na Palestince i njihovu imovinu na Zapadnoj obali, uključujući Jerusalem, prema mjesečnom izvještaju palestinske državne Komisije za otpor zidovima i naseljima.

Napadi su se kretali od „direktnog fizičkog nasilja, čupanja drveća, paljenja polja, sprečavanja poljoprivrednika da pristupe svom zemljištu, oduzimanja imovine, kao i rušenja kuća i poljoprivrednih objekata.“

Napadi se događaju usred pojačanih tenzija širom okupirane Zapadne obale, gdje su se racije izraelske vojske, hapšenja i napadi okupatora intenzivirali od početka genocidnog rata u Gazi u oktobru 2023. godine.

Prema palestinskim podacima, izraelske snage i okupatori su od tada ubili 1.168 Palestinaca, ranili 12.666, raselili oko 33.000 ljudi i pritvorili skoro 23.000 na Zapadnoj obali.