Izraelski napadi usmrtili troje i ranili više osoba na jugu Libana u novom kršenju primirja Napadi izvedeni na mjesta Bazouriyeh, Arabsalim i Toura na jugu Libana

Tri osobe su poginule, a više ih je ranjeno u izraelskim zračnim napadima na jug Libana u nedjelju, usred nastavka kršenja važećeg primirja, javili su libanski mediji.

Borbeni avion pogodio je mjesto Bazouriyeh u okrugu Tyre, pri čemu je jedna osoba poginula, a dvije su ranjene, izvijestila je državna novinska agencija NNA.

Izraelski napad dronom također je usmrtio mladića u mjestu Arabsalim u okrugu Nabatieh, navodi isti izvor.

Kuća je pogođena i u izraelskom napadu na mjesto Toura u Tyreu, pri čemu je poginula žena, a dvije osobe su ranjene.

Izraelski napadi izvedeni su uprkos primirju postignutom uz posredovanje SAD-a, koje bi trebalo ostati na snazi do početka jula.

Prema podacima libanskih zvaničnika, od 2. marta je u izraelskom bombardovanju Libana, usred prekograničnih napada s Hezbollahom, poginulo više od 3.100 ljudi, ranjeno više od 9.500, dok je 1,6 miliona osoba raseljeno.