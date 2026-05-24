Izraelski napadi usmrtili 14 osoba i ranili više u južnom Libanu u novom kršenju primirja

Rania R.a. Abushamala
24 Maj 2026•Ažuriranje: 24 Maj 2026
Najmanje 14 osoba je poginulo, a više ih je ranjeno u izraelskim zračnim napadima na jug Libana u nedjelju, u nastavku kršenja postojećeg primirja.
Ministarstvo zdravstva Libana saopćilo je da je 11 osoba poginulo, a devet ranjeno u izraelskom napadu na mjesto Seir al-Gharbiyeh u pokrajini Nabatieh na jugu Libana.
Borbeni avion pogodio je mjesto Bazouriyeh u okrugu Tyre, pri čemu je jedna osoba poginula, a dvije su ranjene, izvijestila je državna novinska agencija NNA.
Izraelski napad dronom usmrtio je i mladića u mjestu Arabsalim u okrugu Nabatieh, navodi isti izvor.
Kuća je pogođena i u napadu na mjesto Toura u Tyreu, pri čemu je poginula žena, a dvije osobe su ranjene.
Izraelski napadi izvedeni su uprkos primirju postignutom uz posredovanje SAD-a, koje bi trebalo ostati na snazi do početka jula.
Prema podacima libanskih zvaničnika, od 2. marta u izraelskom bombardovanju Libana, u kontekstu prekograničnih sukoba s Hezbollahom, poginulo je više od 3.100 ljudi, ranjeno više od 9.500, a raseljeno je oko 1,6 miliona osoba.