Napadi su ciljali mjesta Bazouriyeh, Arabsalim, Toura i Seir al-Gharbiyeh na jugu Libana

Izraelski napadi usmrtili 14 osoba i ranili više u južnom Libanu u novom kršenju primirja Napadi su ciljali mjesta Bazouriyeh, Arabsalim, Toura i Seir al-Gharbiyeh na jugu Libana

Najmanje 14 osoba je poginulo, a više ih je ranjeno u izraelskim zračnim napadima na jug Libana u nedjelju, u nastavku kršenja postojećeg primirja.

Ministarstvo zdravstva Libana saopćilo je da je 11 osoba poginulo, a devet ranjeno u izraelskom napadu na mjesto Seir al-Gharbiyeh u pokrajini Nabatieh na jugu Libana.

Borbeni avion pogodio je mjesto Bazouriyeh u okrugu Tyre, pri čemu je jedna osoba poginula, a dvije su ranjene, izvijestila je državna novinska agencija NNA.

Izraelski napad dronom usmrtio je i mladića u mjestu Arabsalim u okrugu Nabatieh, navodi isti izvor.

Kuća je pogođena i u napadu na mjesto Toura u Tyreu, pri čemu je poginula žena, a dvije osobe su ranjene.

Izraelski napadi izvedeni su uprkos primirju postignutom uz posredovanje SAD-a, koje bi trebalo ostati na snazi do početka jula.

Prema podacima libanskih zvaničnika, od 2. marta u izraelskom bombardovanju Libana, u kontekstu prekograničnih sukoba s Hezbollahom, poginulo je više od 3.100 ljudi, ranjeno više od 9.500, a raseljeno je oko 1,6 miliona osoba.