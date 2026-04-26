Izraelski napadi u Libanu se nastavljaju uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila

Izraelski napadi na južni Liban izazvali novi talas raseljavanja Izraelski napadi u Libanu se nastavljaju uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila

Napadi izraelske vojske na južni Liban, pokrenuti tokom noći uprkos primirju, izazvali su novi talas migracija iz regije prema sjeveru, javlja Anadolu.

Izraelski napadi u Libanu se nastavljaju uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila.

Prema zvaničnoj libanskoj agenciji NNA, izraelski avioni su gađali gradove Gornji Nabatiyeh, Kafr Tebnit i Burj Rahall.

Izvještava se da je bilo povrijeđenih u napadu na raskrsnicu Kafr Tebnit.

Izraelska vojska je zaprijetila i napadom na gradove Mivdon, Shoukin, Yuhmur, Arnoon, Zapadni Zautar, Istočni Zautar i Kafr Tebnit u jugoistočnom Libanu, izvan područja koja okupira, upozoravajući stanovnike da napuste svoje domove.

Prema libanskoj službenoj agenciji NNA, zbog novih napada, formirao se gust saobraćaj prema gradu Sidonu, jednom od gradova koji su bili izloženi napadima.

Porodice koje su se vratile svojim domovima nakon što je primirje stupilo na snagu 17. aprila sada voze prema sjeveru zemlje zbog pojačanih napada.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je vojsci da pokrene intenzivne napade na Liban sinoć. Nakon toga, izraelska vojska je izvela zračne napade na gradove Bazuriyya i Samamiyah, kao i na Khirbet Silm, Sultaniyeh, Hadassah i Zebkin.

Libansko Ministarstvo zdravstva objavilo je da je u subotu u izraelskim napadima na Liban poginulo sedam osoba.

Izraelska vojska je 2. marta pokrenula intenzivne zračne napade na Liban, okupirajući nekoliko gradova na jugu zemlje.

Libanska vlada je objavila da je broj raseljenih osoba u zemlji u tom periodu premašio 1,1 milion.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je desetodnevno privremeno primirje između Libana i Izraela, koje je stupilo na snagu 17. aprila, produženo za još tri sedmice.