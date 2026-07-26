Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo da je u napadu na vozilo u Deir al-Balahu ubijen načelnik Uprave unutrašnje sigurnosti centralne Gaze

Izraelski napad usmrtio načelnika Uprave unutrašnje sigurnosti centralne Gaze uprkos prekidu vatre Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo da je u napadu na vozilo u Deir al-Balahu ubijen načelnik Uprave unutrašnje sigurnosti centralne Gaze

Izraelska vojska u nedjelju je u zračnom napadu na vozilo u Deir al-Balahu usmrtila načelnika Uprave unutrašnje sigurnosti centralne Gaze i još jednog policijskog zvaničnika, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Gazi.

U saopćenju ministarstva navodi se da su u napadu ubijeni pukovnik Wael Mousa al-Ladawi (44) i major Ramez Tawfiq Abu Zureiq (49).

Ministarstvo je navelo da su se dvojica policijskih zvaničnika nalazila u vozilu u Deir al-Balahu, u centralnom dijelu Pojasa Gaze, kada je ono pogođeno u izraelskom zračnom napadu.

Napad je izveden uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je u Pojasu Gaze na snazi od 10. oktobra 2025. godine.