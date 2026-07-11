Izraelski napad ubio Palestinca, dvoje ranio u centralnoj Gazi uprkos primirju Od oktobra ubijeno 1.098 Palestinaca, ranjeno 3.535 u kršenjima primirja, navodi Ministarstvo zdravstva Gaze

Jedan Palestinac je ubijen, a dvojica su ranjena u subotu u izraelskom napadu dronom na civilno vozilo zapadno od izbjegličkog kampa Nuseirat u centralnom dijelu Gaze, potvrdili su medicinski izvori za Anadolu.

Napad je izveden uprkos sporazumu o primirju koji je na snazi u Pojasu Gaze od prošlog oktobra, a koji Izrael, prema navodima, i dalje krši.

Tijelo ubijenog i dvojica ranjenih prevezeni su u bolnicu Šehida Al-Aqse u Deir al-Balahu, nakon što je projektil pogodio vozilo koje se kretalo u blizini brda Al-Nuwairi, zapadno od kampa, naveli su medicinski izvori.

Prema riječima svjedoka, izraelski dron ispalio je najmanje četiri projektila na vozilo i okolno područje.

Prvi projektil pogodio je vozilo dok je prolazilo pored brda Al-Nuwairi, dok su drugi i treći bili usmjereni na osobe koje su pokušavale pobjeći nakon prvog udara. Četvrti projektil pao je u blizini vozila dok su stanovnici pokušavali prići i evakuisati povrijeđene.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, od oktobra je u izraelskim kršenjima primirja ubijeno 1.098 Palestinaca, a ranjeno 3.535.

Pojas Gaze je razoren u izraelskom ratu koji traje od 8. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno više od 73.000 Palestinaca, a više od 173.000 ranjeno, prema palestinskim izvorima. U napadima je oštećeno ili uništeno oko 90 posto infrastrukture ove teritorije.