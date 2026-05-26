Izraelski napad pogodio područje u blizini najveće libanske brane u prvom takvom napadu od početka eskalacije

Şahin Demir
26 Maj 2026•Ažuriranje: 26 Maj 2026
Izraelski zračni napad pogodio je u utorak put u blizini brane Qaraoun u istočnom Libanu.
Uprava za rijeku Litani navela je da je udar izazvao da su stijene i krhotine uslijed eksplozije dospjele u jezero.
Zvaničnici su saopćili da je vidljiva šteta ograničena na put i okolno područje, te da nije zabilježena direktna šteta na samoj konstrukciji brane ili njenim postrojenjima.
Agencija je navela da će tehnički timovi izvršiti inspekciju brane i okolne infrastrukture kako bi procijenili strukturnu sigurnost i moguće posljedice napada, koji je prvi u tom području od početka eskalacije napada u Libanu početkom marta, kada su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli napade na Iran.
Drugi izraelski napad ranije u utorak, prema navodima, pogodio je glavnu cestu u blizini brane, što je poremetilo saobraćaj i transport.
Brana Qaraoun, najveća u Libanu, nalazi se u zapadnom regionu Bekaa i koristi se za navodnjavanje, proizvodnju električne energije i skladištenje vode.