Iz bolnice navode da su civili pogođeni u blizini pijace u Nuseiratu tokom pogrebne povorke uprkos prekidu vatre

Izraelski napad dronom na dženazu u Gazi: Sedmero poginulih, 19 povrijeđenih Iz bolnice navode da su civili pogođeni u blizini pijace u Nuseiratu tokom pogrebne povorke uprkos prekidu vatre

Najmanje sedam Palestinaca je poginulo, a 19 ih je povrijeđeno u petak kada je izraelski dron pogodio skup civila tokom dženaze Palestinca kojeg su ranije ubile izraelske snage u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnom dijelu Gaze, uprkos prekidu vatre, prenosi Anadolu.

Bolnica Al-Awda u izbjegličkom kampu Nuseirat saopštila je da je primila tijela sedam poginulih osoba i 19 povrijeđenih nakon što je izraelski udar ciljao okupljanje civila u području pijace Al-Balata.

Očevici su za Anadoliju izjavili da je dron ciljao Palestince okupljene ispred džamije Ahmad Yassin dok su čekali početak pogrebne povorke.

Dženaza je bila organizovana za Palestinca kojeg su izraelske snage ubile ranije u petak, naveli su svjedoci.

Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju nekoliko tijela i ranjenih ljudi kako leže na zemlji, dok su im odjeća i tijela prekriveni krvlju.

Napad se dogodio u trenutku kada Izrael nastavlja kršiti sporazum o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine.