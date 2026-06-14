Izraelski ministri pozivaju na bombardovanje Bejruta uprkos primirju Dahija mora drhtati, poručio je izraelski ministar nacionalne sigurnosti

Dvojica izraelskih ministara pozvala su u nedjelju na nastavak zračnih udara na južna predgrađa libanske prijestonice Bejruta uprkos važećem sporazumu o prekidu vatre.

Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir rekao je da bi Izrael trebao "odgovoriti vatrom na svako kršenje" primirja Hezbollaha i na svaki dron koji lansira ta grupa iz Libana.

"Dahija mora drhtati", napisao je na društvenoj mreži X, misleći na južna predgrađa Bejruta.

Ministar finansija Bezalel Smotrich također je zatražio od premijera Benjamina Netanyahua da "još danas sravni zgrade u Dahiji".

"Napad na naselja na sjeveru test je jednačine Dahije koju je premijer najavio", napisao je Smotrich na mreži X.

Pozivi tvrdolinijaških političara uslijedili su nakon što je izraelska vojska prijavila napad dronom iz Libana na vojne položaje na sjeveru Izraela.

Izraelska vojska nastavila je svakodnevne zračne napade na Liban uprkos krhkom sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila.

Prema podacima libanskih zvaničnika, izraelski napadi su od 2. marta usmrtili više od 3.700 ljudi, ranili gotovo 11.500 i raselili više od 1,5 miliona osoba.