Izrael neće napustiti svoju sigurnosnu zonu u Libanu, čak i ako Sjedinjene Američke Države zahtijevaju povlačenje, kazao je Israel Katz

Izraelski ministar: Vojska neće napustiti okupiranu teritoriju u Libanu čak i ako SAD to zahtijeva Izrael neće napustiti svoju sigurnosnu zonu u Libanu, čak i ako Sjedinjene Američke Države zahtijevaju povlačenje, kazao je Israel Katz

Izraelski ministar odbrane Israel Katz obećao je u srijedu da vojne snage neće napustiti okupiranu teritoriju u južnom Libanu "čak i ako Sjedinjene Američke Države zahtijevaju povlačenje", javlja Anadolu.

"Izrael neće napustiti svoju sigurnosnu zonu u Libanu, čak i ako Sjedinjene Američke Države zahtijevaju povlačenje", rekao je Katz tokom događaja u Tel Avivu, kako je prenio list "Yedioth Ahronoth".

Nije bilo odmah odgovora Washingtona.

Komentari dolaze u trenutku kada visoki izraelski zvaničnici i dalje insistiraju na održavanju kontrole nad okupiranim područjima u južnom Libanu uprkos nedavnom sporazumu između SAD-a i Irana, koji uključuje obaveze vezane za poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana.

Ranije ove sedmice, premijer Benjamin Netanyahu, Katz i izraelski načelnik generalštaba Eyal Zamir obećali su da će održati kontrolu nad onim što Izrael opisuje kao "sigurnosnu zonu" u južnom Libanu.

Izrael okupira područja u južnom Libanu, neka drži decenijama, a druga zauzeta tokom sukoba 2023-2024. Tokom trenutne vojne kampanje, izraelske snage su napredovale više od deset kilometara u libansku teritoriju.

Od 2. marta, u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je 4.192 ljudi, ranjeno 12.171 i raseljeno više od milion stanovnika, prema zvaničnim libanskim podacima.

Katz je obećao da Izrael neće dozvoliti povratak oko 200.000 Libanaca u njihova područja u južnom Libanu.

Tvrdio je da bi dopuštanje povratka civilima moglo izložiti izraelske trupe napadima.

"Ono što se u prošlosti dešavalo u sigurnosnim zonama koje su uključivale civilno stanovništvo bilo je postavljanje eksplozivnih naprava i napadi na vojnike", rekao je.

"Vojnici su unutra, stanovništvo je vani, infrastruktura je uništena, a kuće su srušene. Nećemo se povući", rekao je.

Katz je rekao da će Izrael održati okupaciju područja i u Siriji i u Libanu.

"Nećemo napustiti sigurnosnu zonu u Siriji i Libanu, to je sigurnosna doktrina", rekao je, tvrdeći da izraelske snage moraju "biti prisutne na neprijateljskoj teritoriji kako bi zaštitile izraelske zajednice".

Njegove izjave dolaze dok libanske i izraelske delegacije održavaju peti krug pregovora u Washingtonu od utorka do četvrtka.

Prema izvještajima izraelskih medija, diskusije uključuju moguća područja iz kojih bi se izraelske trupe mogle povući i zamijeniti libanskim vojnim snagama.

Pored okupacije teritorije u južnom Libanu, Izrael nastavlja okupirati palestinske teritorije i područja unutar Sirije, odbacujući međunarodne pozive na povlačenje i uspostavljanje nezavisne palestinske države u skladu s relevantnim rezolucijama UN-a.