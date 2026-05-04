Vjerske stranke se zalažu za izbore 1. septembra, dok Netanyahu preferira 27. oktobar, objavio je Kanal 12

Izraelski ministar tvrdi da su u toku razgovori o mogućim prijevremenim izborima Vjerske stranke se zalažu za izbore 1. septembra, dok Netanyahu preferira 27. oktobar, objavio je Kanal 12

Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je u ponedjeljak da su u toku razgovori o održavanju prijevremenih izbora, potencijalno pomjerajući datum sa 27. oktobra na 1. septembar, javlja Anadolu.

Cohen, član stranke Likud koju predvodi premijer Benjamin Netanyahu, rekao je za Army Radio da se vode razgovori o mogućnosti održavanja izbora 1. septembra, a to pitanje je pokrenuto posljednjih dana, pri čemu vremenska razlika između tog datuma i 27. oktobra nije značajna.

Mandat trenutnog Knesseta završava se u oktobru.

Ranije u ponedjeljak, Kanal 12 objavio je da vjerske stranke vrše snažan pritisak na Netanyahua da održi prijevremene izbore.

Dodaje se da vjerske stranke insistiraju na održavanju izbora 1. septembra, dok Netanyahu želi zadržati prvobitni datum izbora 27. oktobra.

Prema kanalu, očekuje se da će konačna odluka zavisiti od događaja vezanih za Iran, koji je opisan kao "odlučujući faktor u Netanyahuovim razmatranjima vremena".

U novembru 2024. godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 72.000 ljudi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.