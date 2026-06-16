Izraelski ministar sigurnosti Ben-Gvir otkazao put u SAD nakon problema s vizom

Serdar Dincel
16. juni 2026.•Ažuriranje: 16. juni 2026.
Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir otkazao je planirano porodično putovanje u Sjedinjene Američke Države zbog poteškoća u dobijanju vize.
Američka ambasada je obavijestila Ben-Gvira da će morati lično doći kako bi dao biometrijske otiske prstiju u okviru procesa izdavanja vize, izvijestio je dnevni list "Haaretz".
Taj zahtjev je u izraelskim medijskim izvještajima protumačen kao znak nevoljnosti da mu se odobri viza.
Ben-Gvir često dospijeva u naslove zbog svojih provokativnih poteza, koji su izazvali široke kritike i međunarodnu osudu.