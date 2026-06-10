Izraelski ministar odbrane tvrdi da je rat protiv Irana "daleko od kraja" Israel Katz upozorio da je vojska spremna napasti Iran "velikom silom"

Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je u srijedu da je rat protiv Iran "daleko od kraja", upozorivši da je izraelska vojska i dalje spremna gađati iranske ciljeve "velikom silom".

Njegove izjave uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će Washington nastaviti snažno djelovati protiv Irana nakon noćnih napada na iranske ciljeve, koji su uslijedili nakon obaranja američkog helikoptera Apache iznad Hormuški moreuz.

"Kampanja protiv Irana daleko je od završetka", rekao je Katz na događaju koji je prenio dnevni list "Yedioth Ahronoth".

"Izraelske odbrambene snage spremne su napasti Iran velikom silom", dodao je.

Katz je rekao da regionalni poredak prolazi kroz "velike promjene".

"Bliski istok se mijenja pred našim očima", rekao je.



​​​​​​​"Ako Iran napadne Izrael, pretrpjet će težak udarac kao što se dogodilo prije nekoliko dana."

Izrael i Iran razmijenili su udare tokom proteklog vikenda nakon izraelskih napada na glavni grad Bejrut, prije nego što su obje strane smanjile intenzitet sukoba.

Regija je pod tenzijama otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael krajem februara pokrenuli zračne napade na Iran, što je izazvalo iranske odmazde protiv Izraela i drugih zemalja u regiji u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti.

Privremeni prekid vatre postignut je 8. aprila, ali su pregovori kasnije zapali u zastoj zbog sporova oko njegove provedbe i kasnijih regionalnih dešavanja.